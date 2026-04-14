Detenido un sospechoso por prender fuego a un hombre en silla de ruedas en Países Bajos

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La Haya, 14 abr (EFE).- Un hombre con discapacidad que se desplazaba en una silla de ruedas eléctrica resultó herido este martes tras ser atacado y prendido fuego en plena vía pública en la ciudad neerlandesa de Utrecht, en un suceso por el que la policía ha detenido a un sospechoso.

El incidente tuvo lugar la tarde de este martes en las inmediaciones del centro comercial de Utrecht y, según informaron las autoridades, la víctima sufrió quemaduras y fue trasladada a un hospital, aunque no se han compartido detalles sobre la gravedad de sus lesiones.

De acuerdo con la policía, el hombre presenta dificultades de movilidad, motivo por el cual utilizaba la silla de ruedas eléctrica en el momento del ataque.

La Policía está investigando todavía las circunstancias previas al suceso.

“Esperamos poder hablar con la víctima para esclarecer lo ocurrido”, señaló la policía, que añadió que, una vez que una persona es atendida por los servicios sanitarios, entran en vigor normas estrictas de privacidad que limitan la información disponible.

Las autoridades indicaron que hubo numerosos testigos del ataque y han hecho un llamamiento para que colaboren con la investigación.

Asimismo, recomendaron a quienes presenciaron los hechos que busquen apoyo psicológico, dada la gravedad del suceso que han observado.

El ministro neerlandés de Justicia y Seguridad, David van Weel, calificó el ataque de “terrible” y aseguró que “prender fuego a una persona cruza todos los límites”, al tiempo que subrayó que este tipo de violencia “no es aceptable” y que los responsables deberán rendir cuentas ante la justicia. EFE

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