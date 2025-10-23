Detenidos en Londres tres hombres por colaborar supuestamente con la inteligencia rusa

Londres, 23 oct (EFE).- La división antiterrorista de la Policía Metropolitana de Londres (Met, por sus siglas en inglés) detuvo este jueves a tres hombres bajo sospecha de ayudar a los servicios de inteligencia rusos, anunció el cuerpo en un comunicado.

Las detenciones de estos tres hombres, de 48, 45 y 44 años y cuya nacionalidad no se detalló, se realizaron en domicilios del oeste y centro de la capital británica por una supuesta violación del artículo 3 de la Ley de Seguridad Nacional de 2023.

Los tres se encuentran bajo custodia policial en una comisaría de Londres y la investigación se encuentra aún en curso, con registros que se están llevando a cabo en los domicilios.

«Estamos viendo un número cada vez mayor de personas que describiríamos como ‘representantes’ que están siendo reclutados por servicios de inteligencia extranjeros», dijo el comandante Dominic Murphy, jefe de la Policía Antiterrorista de Londres.

Murphy señaló que «cualquiera que sea contactado y tentado a cometer actividades delictivas en nombre de un Estado extranjero debería reconsiderarlo», ya que esta actividad «será investigada y cualquier persona involucrada puede esperar ser procesada, con consecuencias potencialmente muy graves» si fueran condenados». EFE

