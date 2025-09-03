Detienen a 16 militares por presunta filtración de información en operativos en Ecuador

Quito, 3 sep (EFE).- El Ejército de Ecuador informó este miércoles de la detención de 16 militares y cinco civiles en un caso que investiga la presunta filtración de información sobre operativos que se realizaron en la zona fronteriza.

En el marco de las investigaciones que se desarrollan desde hace varios meses, este miércoles la Fiscalía General del Estado y la Policía Nacional allanaron unidades militares y domicilios particulares en diferentes provincias del país.

Producto de este operativo fueron detenidas las 21 personas, quienes fueron puestas a órdenes de la Justicia ordinaria.

El Ejército explicó que esta investigación tuvo origen gracias a operaciones de inteligencia militar, «en las que se obtuvieron datos sensibles que revelaron filtraciones respecto a operaciones militares en curso que se ejecutaban en la zona fronteriza».

Ante ello, el Ejército entregó, en su momento, las pruebas como un acto urgente, donde se puso en conocimiento a la Fiscalía de la provincia andina de Loja, fronteriza con Perú, sobre la presunta venta y fuga de información desde una unidad militar de la jurisdicción.

El Ejército subrayó que no tolerará «en ninguna circunstancia actos que vulneren el honor militar ni que comprometan la seguridad del Estado».

Y reafirmó que serán las autoridades competentes quienes determinen las responsabilidades correspondientes, mientras el Ejército continuará cooperando con las investigaciones, «con absoluta apertura y firmeza, en apego al principio de cero tolerancia frente a la corrupción».

Desde inicios de 2024, el presidente Daniel Noboa elevó la lucha contra el crimen organizado a la categoría de «conflicto armado interno», con lo que pasó a catalogar a las bandas de delincuencia organizada como grupos terroristas y emitió una serie de estados de excepción con acciones como la militarización de las cárceles, que estaban controladas por las estructuras criminales.

Las autoridades atribuyen a estos grupos la escalada de violencia sin precedentes que vive Ecuador y que lo ha llevado a estar a la cabeza de Latinoamérica en índice de asesinatos, lo que ha empeorado en este 2025, en cuyo primer semestre se reportaron 4.619 homicidios, la cifra más alta desde que se tienen registros.

En una emboscada en la Amazonía, el pasado 9 de mayo. dos oficiales y nueve soldados fueron asesinados por presuntos miembros de los Comandos de la Frontera, grupo disidente de la exguerrilla de las FARC, que niega la autoría del hecho.

El enfrentamiento se registró en el sector llamado Alto Punino, una zona situada en la cuenca alta del río Punino donde han proliferado en los últimos años los campamentos de mineros ilegales de oro que se encuentran en el límite entre las amazónicas Napo y Orellana, separadas de Colombia por la provincia de Sucumbíos. EFE

