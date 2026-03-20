Detienen a un financiero salvadoreño acusado de una millonaria defraudación

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Un financiero salvadoreño fue detenido bajo cargos de tener vínculos con una pandilla y haber captado ilegalmente más de 50 millones de dólares, informó este jueves la Fiscalía.

Gerson Adriel Orellana fue arrestado en una operación en la que fueron confiscados 31 millones de dólares en efectivo en las oficinas de la financiera que dirigía, según el reporte.

Otros siete millones de dólares, también en efectivo, fueron hallados en el guardarropa de Orellana, y 10,3 millones de dólares más en cuentas bancarias.

«Ha realizado movimientos por la cantidad de 51 millones de dólares», dijo a la prensa el fiscal general, Rodolfo Delgado. Sostuvo que el sospechoso tiene «vinculaciones con la pandilla» Mara Salvatrucha, considerada como terrorista por El Salvador y Estados Unidos.

Según la fiscalía, Orellana captó los fondos mediante una financiera ilegal en el departamento de Chalatenango (norte), bajo la promesa de pagar intereses mensuales del 10% en un esquema piramidal.

También prestaba a comerciantes dinero que se sospecha provenía de las «actividades de extorsión» de la pandilla.

«Ha incurrido en los delitos de defraudación a la economía pública y lavado de activos» en perjuicio de las personas que «le confiaron sus ahorros», aseguró Delgado.

Con parte de la plata, Orellana adquirió 231 vehículos, entre autobuses, taxis y camiones, detalló el fiscal.

La Fiscalía indaga la documentación incautada para la devolución de los recursos a los afectados.

El gobierno del presidente salvadoreño, Nayib Bukele, lleva adelante una guerra contra las pandillas que redujo la criminalidad a mínimos históricos. Según oenegés ha derivado en graves violaciones de derechos humanos.

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