Detienen a un hombre en Uruguay por amenazar de muerte al ministro del Interior

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Montevideo, 13 jul (EFE).- Un hombre fue detenido y puesto a disposición de la Fiscalía en Uruguay por amenazar de muerte al ministro del Interior del país sudamericano, Carlos Negro.

Según informaron este lunes desde la mencionada cartera, el individuo llamó al servicio de emergencias 911 y allí llevó a cabo la amenaza.

Tras este hecho, el domingo se llevó a cabo un allanamiento, en una localidad ubicada a unos 25 kilómetros de Montevideo, en el que la policía detuvo a un hombre de 30 años, sin antecedentes penales, quien pudo ser identificado como el autor de las llamadas.

«En primera instancia el individuo aceptó ser el autor de las comunicaciones, argumentando que estaba bajo los efectos de estupefacientes. En el lugar se incautaron teléfonos celulares. No se detectó la presencia de armas», detalló el comunicado del Ministerio del Interior.

Asimismo, apuntó que el detenido se encuentra a disposición de la Fiscalía de la ciudad de Pando, ubicada en el departamento (provincia) de Canelones. EFE

scr/lpm