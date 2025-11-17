Detienen al exdirigente sindical Juan Carlos Huarachi por presunta corrupción en Bolivia

La Paz, 17 nov (EFE).- El Ministerio Público de Bolivia ordenó este lunes la detención del exsecretario ejecutivo de la Central Obrera Boliviana (COB) Juan Carlos Huarachi, en el marco de una investigación por presuntos delitos de corrupción y enriquecimiento ilícito.

La medida fue confirmada por el Fiscal Departamental de La Paz, Luis Carlos Torrez, quien precisó que el exdirigente es indagado por uso indebido de influencias, concusión y enriquecimiento ilícito, tras denuncias que lo vinculan con el denominado “caso coimas” del Ministerio de Medio Ambiente y Agua (MMAyA).

La orden de aprehensión fue ejecutada por agentes de la Policía después de que Huarachi se presentara a declarar ante la Fiscalía este lunes por la mañana, según Torrez. El exlíder sindical evitó hacer declaraciones a la prensa y, cerca del mediodía, fue trasladado a celdas policiales a la espera de que el fiscal emita la imputación formal y lo presente ante un juez cautelar.

La investigación se realiza por una denuncia presentada por Abel Loma, abogado de Claudia Cortez, considerada testigo clave del caso. Según la acusación, Huarachi pudo haber recibido en diversas oportunidades dinero vinculado al esquema de sobornos del exministro de Medio Ambiente y Agua Juan Santos Cruz, encarcelado desde 2023.

Entre la documentación presentada en la denuncia, se detalla que Cortez puede tener documentos que pueden demostrar un pago de 40.000 bolivianos, cerca de 6.000 dólares, al exejecutivo de la COB.

La Fiscalía apunta a un presunto incremento patrimonial irregular de Huarachi. Hace unas semanas el exdirigente manifestó su disposición a levantar su secreto bancario “si fuese necesario” y defendió su patrimonio alegando que trabaja “desde niño”.

El abogado Loma dijo que cuenta con información que atribuye a Huarachi la propiedad de 13 casas y 17 vehículos.

La aprehensión de Huarachi, ex minero de Huanuni elegido en 2018 durante la presidencia del país de Evo Morales, se produce pocos días después de que dejara la dirección de la COB, tras casi ocho años en el cargo, durante el XVIII Congreso de Trabajadores celebrado en Cobija.

Su mandato, inicialmente previsto para dos años, atravesó los gobiernos de Evo Morales (2006-2019), Jeanine Áñez (2019-2020) y Luis Arce (2020-2025), con quienes mantuvo distintas relaciones de respaldo o negociación, especialmente en momentos de crisis política y social.

La COB es la principal central sindical de Bolivia, y su papel es representar a los trabajadores y otros sectores populares para defender derechos laborales. EFE

