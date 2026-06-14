Detienen en Bogotá a extranjero que presuntamente abusó sexualmente de menor en un balcón

2 minutos

Bogotá, 14 jun (EFE).- Las autoridades colombianas detuvieron este domingo en Bogotá a un ciudadano extranjero que presuntamente abusó sexualmente de una menor en un balcón del acomodado barrio de Usaquén, en el que también había otros dos niños, informó el secretario de Seguridad de la capital, César Restrepo.

«La comunidad alertó a la Policía Metropolitana de un adulto teniendo actos abusivos con un niño en un edificio de la zona. Inmediatamente la Policía (…) acudió al lugar. El niño fue rescatado y llevado a un hospital para su valoración y el adulto está en poder de la Policía para verificación de identidad y antecedentes», señaló Restrepo en un video publicado en X.

Por su parte, la Procuraduría General (Ministerio Público) condenó «el acto de violencia sexual perpetrado contra una menor de edad presuntamente por un extranjero en el norte de Bogotá».

«Ante la gravedad de los hechos, que además involucran a otros dos menores de edad, el Ministerio Público hizo presencia en el lugar», señaló la Procuraduría, que pidió a las autoridades «garantizar la protección integral de los niños, adelantar las investigaciones correspondientes y verificar el restablecimiento de sus derechos».

También hizo un llamado «a las autoridades competentes a actuar con celeridad, contundencia y prioridad absoluta frente a este caso».

Hasta el 21 de abril pasado, Colombia había inadmitido a más de 60 ciudadanos extranjeros que pretendían ingresar como turistas, pero que levantaron sospechas por posibles fines de explotación sexual, en medio de un aumento de estos casos.

La cifra supera la mitad de las 110 inadmisiones registradas en todo 2025, lo que, según Migración Colombia, evidencia una «tendencia preocupante» a nivel nacional.

El departamento de Antioquia (noroeste), en especial su capital Medellín, concentra la mayoría de los casos, con 48 ciudadanos extranjeros inadmitidos en lo que va de 2026, en su mayoría estadounidenses, mientras que en 2025 las autoridades registraron 80 rechazos en el aeropuerto internacional José María Córdova. EFE

jga/seo