Detienen en Ecuador a 13 personas ligadas a Los Tiguerones y relacionadas con 9 muertes

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Quito, 23 sep (EFE).- La Policía de Ecuador informó este miércoles de la detención de trece presuntos integrantes de Los Igualitos, una estructura vinculada al grupo criminal Los Tiguerones, designado este mes como organización «terrorista» por Estados Unidos durante la visita a Quito de su secretario de Estado, Marco Rubio.

Según detalló la institución en un comunicado, la investigación relacionó a los detenidos con nueve muertes violentas registradas entre abril y julio de este año en Guayaquil, la ciudad más poblada del país y una de las zonas donde mayor actividad registran las bandas criminales.

Las detenciones se produjeron durante un operativo coordinado con la Fiscalía tras aproximadamente ocho meses de pesquisas.

La estructura operaba en el distrito de Nueva Prosperina, en el noroeste de Guayaquil, y entre los detenidos figuraban personas consideradas por la policía como objetivos criminales prioritarios.

Durante el operativo se incautaron armas de fuego, municiones, motocicletas y teléfonos móviles.

Los Tiguerones es una de las bandas criminales que el Gobierno de Daniel Noboa pasó a catalogar como «terroristas» en 2024, al igual que a otras como Los Lobos o Los Choneros.

A este grupo criminal se les atribuyen acciones como la irrupción de un grupo armado al canal TC Televisión durante una emisión en directo en enero de 2024 y tienen como máximo líder a William Alcívar, alias Willy, que se encuentra en libertad después de que fuera detenido en España y no se concretara su extradición a Ecuador. EFE

af/lpm