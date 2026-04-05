Detienen en Ecuador a tres policías y un militar retirados por presunto tráfico de armas

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Guayaquil (Ecuador), 5 abr (EFE).- Tres policías y un militar en servicio pasivo fueron detenidos este domingo en Ecuador por el presunto delito de tráfico de armas, al haber sido encontrados en dos viviendas donde se almacenaba armamento supuestamente utilizado para extorsiones, robos y asesinatos por encargo.

Los cuatro hombres también serían presuntos integrantes de los Sao Box, un grupo criminal que antes era aliado de Los Lobos, la organización delictiva más grande y violenta del país andino, según informó el ministro del Interior, John Reimberg, en su cuenta de la red social X.

La captura se realizó en el municipio de Camilo Ponce Enríquez, de la provincia sureña de Azuay, cuando la Policía realizó un operativo y allanamiento a los inmuebles, que «eran utilizados como centro de acopio para presunto tráfico de armas».

En el sitio, los uniformados decomisaron tres fusiles, un lanzagranadas, chalecos antibalas, radios de comunicación y municiones.

Ecuador está desde 2024 bajo un estado de «conflicto armado interno» declarado por el presidente, Daniel Noboa, para intensificar la lucha contra el crimen organizado, al que se le atribuye la escalada de violencia que vive el país andino en los últimos años.

Eso no impidió que el país cerrara 2025 con un récord de 9.252 homicidios, por lo que este año Noboa anunció el inicio de una «nueva fase» de la «guerra» contra los grupos delictivos, principalmente dedicados al narcotráfico y a los que ha denominado como «terroristas», y que se ejecuta con el apoyo de Estados Unidos. EFE

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