Detienen en España a un fugitivo del Tren de Aragua reclamado por Estados Unidos

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La policía española anunció este martes que detuvo a un miembro de la banda criminal de origen venezolano Tren de Aragua que era reclamado por Estados Unidos por su presunta participación en hackeos a cajeros automáticos para financiar la organización delictiva.

El fugitivo, detenido en Madrid, tenía una orden de arresto internacional en su contra emitida por Interpol por presuntos delitos relacionados con el fraude bancario y el blanqueo de capitales, según indicó la Policía Nacional en un comunicado.

De acuerdo con los agentes, el sospechoso «habría participado en una trama en Estados Unidos que se dedicaba a ‘hackear’ cajeros automáticos».

Para lograrlo, utilizaban un ‘malware’ o sistema malicioso específico que les permitía conseguir efectivo de forma fraudulenta que después usaban para financiar la organización, explicaron en la nota.

Incluyendo esta operación, la Policía Nacional española, que tiene un grupo dedicado a la lucha contra esta organización, ya ha detenido a 18 de sus miembros en España, de acuerdo con sus datos.

El Tren de Aragua nació dentro del penal venezolano conocido como Tocorón y según estudios se expandió a varios países de América Latina, donde lucra de diversos delitos como el tráfico de estupefacientes y la extorsión.

El gobierno del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, la declaró organización «terrorista» el año pasado.

rs/al/pb