Dimite el subsecretario de Justicia italiano tras polémica por vínculos con la mafia

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(Actualiza con declaración de Meloni y petición de dimisión de la ministra de Turismo)

Roma, 24 mar (EFE).- El subsecretario de Justicia de Italia, Andrea Delmastro, presentó este martes su dimisión tras semanas de polémica por sus presuntos vínculos con un clan mafioso, y un día después de la derrota del Gobierno en el referéndum sobre la reforma judicial.

Delmastro, diputado del partido gubernamental Hermanos de Italia (FdI), liderado por la primera ministra Giorgia Meloni, anunció su decisión en un comunicado en el que aseguró no haber hecho nada incorrecto y apeló a su compromiso con la lucha contra la mafia.

«Siempre he luchado contra la delincuencia, incluso con resultados concretos e importantes, y aunque no he hecho nada incorrecto, he cometido un descuido que he subsanado tan pronto como me di cuenta», afirmó en el texto.

La salida del subsecretario está relacionada con su participación en una sociedad que gestiona el restaurante romano Bisteccheria d’Italia, registrado a nombre de la hija de Mauro Caroccia, condenado por delitos vinculados al clan mafioso Senese.

El establecimiento era frecuentado habitualmente por Delmastro, quien además poseía una participación en la empresa.

Junto a él dimitió también la jefa de gabinete del Ministerio de Justicia, Giusi Bartolozzi, tras las críticas por haber comparado al poder judicial con «un pelotón de fusilamiento» durante un debate televisivo en la campaña del referéndum.

Según medios locales, ambas renuncias se produjeron tras una reunión celebrada la tarde de este martes en Roma con el ministro de Justicia, Carlo Nordio.

La primera ministra italiana, Giorgia Meloni, «valoró positivamente» las decisiones de Delmastro y Bartolozzi y agradeció «el trabajo realizado con dedicación», en una nota difundida por su oficina de prensa.

La mandataria fue no obstante un paso más allá al declarar que espera una decisión similar por parte de la ministra de Turismo, Daniela Santanchè, señalando que confía en que, «en la misma línea de sensibilidad institucional», comparta esta misma decisión y dimita.

Santanchè, integrante de HdI, fue procesada el pasado enero por fraude empresarial y falsificación de información financiera entre 2016 y 2022 en relación a compañías de Visibilia, conglomerado empresarial del que ella misma figuraba entre las gestoras.

La petición de Meloni resulta insólita en la política italiana, especialmente tras meses de exigencias de dimisión por parte de la oposición que la ministra había ignorado sistemáticamente.

En julio de 2023 ya fracasó un primer intento de la oposición por destituirla, gracias a los votos de los tres partidos del Gobierno (Hermanos de Italia, la Liga y Forza Italia), mientras que en abril pasado tampoco salió adelante una segunda moción de censura.

Estos hechos se producen un día después de que la reforma judicial impulsada por el Gobierno de Meloni fracasara en el referéndum, con la victoria del «no», que obtuvo el 53,2 % de los votos frente al 46,7 % del «sí».

La renuncia de Delmastro pone fin a meses de resistencia, después de que el pasado febrero fuera condenado en primera instancia a ocho meses de prisión y a un año de inhabilitación para cargo público por revelación de secretos oficiales.

El caso se remonta a febrero de 2023, cuando el diputado Giovanni Donzelli (HdI) reveló en el Parlamento información confidencial facilitada por Delmastro sobre el líder anarquista Alfredo Cospito, con el fin de utilizarla políticamente contra la oposición.

Pese a esa condena, tanto la primera ministra como el titular de Justicia habían mantenido hasta ahora su respaldo al subsecretario. EFE

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