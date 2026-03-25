Dimite la ministra italiana de Turismo a petición de Meloni pese a su resistencia inicial

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Roma, 25 mar (EFE).- La ministra de Turismo de Italia, Daniela Santanchè, ha presentado finalmente este miércoles su dimisión, como le había pedido públicamente la primera ministra, Giorgia Meloni, después de haberse resistido a hacerlo en las últimas horas.

«Querida Giorgia, te presento, como has deseado públicamente, mi dimisión del cargo de ministra que quisiste encargarme y que creo que he desempeñado con mis mejores capacidades», se lee en una carta dirigida a la primera ministra y difundida por el ministerio.

La renuncia de Santanchè, de los ultraderechistas Hermanos de Italia de Meloni, había sido pedida públicamente por la mandataria tras las dimisiones de otros dos altos cargos del Ministerio de Justicia, en plena crisis del Gobierno tras su derrota en el reciente referéndum constitucional sobre la reforma judicial.

El resultado del referéndum propició la dimisión de dos polémicos altos cargos del Ejecutivo, criticados por haber empañado la campaña con sus declaraciones y acciones: el subsecretario del Ministerio de Justicia, Andrea Delmastro, y la jefa de Gabinete, Giusi Bartolozzi.

Poco después de estas renuncias, Meloni invitó a Santanchè en un comunicado público a seguir sus pasos, aunque esta se había negado a obedecer, llegando incluso a personarse esta mañana en el Ministerio como cada día.

La hasta ahora ministra era uno de los miembros más polémicos del Gobierno por estar implicada en varios procesos judiciales y de fraude. Sin embargo, la primera ministra no ha explicitado los motivos de su petición de renuncia hacia ella.

«He querido (y espero que lo entiendas) que quedara públicamente claro que eras tú quien me pedía dejar este cargo, porque, como siempre he dicho, habría dimitido solo ante una solicitud tuya explícita y pública. Quería que quedara claro, por mi honorabilidad, que doy un paso atrás únicamente ante la petición que la jefa de mi partido considera útil y oportuna», afirma Santanchè en su carta.

En la misma, también defiende que actualmente tiene un historial penal «impecable».

Sobre su decisión de no dimitir inmediatamente, sostuvo su intención de separar su renuncia del resultado del referéndum.

«Quería que se mantuviera separada tanto de los comentarios sobre el referéndum, ya que no quisiera ser el chivo expiatorio de una derrota que ciertamente no ha sido determinada por mí», alegó.

Santanchè terminó su misiva confesando su «amargura» y tendiendo su mano a la primera ministra: «En mi vida estoy acostumbrada a asumir mis responsabilidades y, a menudo, también las de los demás. Valoro más nuestra amistad y el futuro de nuestro movimiento», dijo.

Se trata de la segunda dimisión de un ministro en el Gobierno de Meloni, después de la del extitular de Cultura, Gennaro Sangiuliano, en agosto de 2024 por un escándalo sentimental. EFE

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