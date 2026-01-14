Diosdado Cabello anuncia que retoma X, la red social suspendida por Maduro en Venezuela

Caracas, 13 ene (EFE).- El ministro de Interior y Justicia de Venezuela, Diosdado Cabello, anunció este martes su regreso a X, la red social suspendida en agosto de 2024 por el presidente Nicolás Maduro, quien acusó en ese entonces al dueño y magnate sudafricano Elon Musk de formar parte de un «golpe de Estado cibernético» en su contra.

«Paso por aquí a darle un gran abrazo a los hermanos y hermanas de Venezuela y el mundo que han estado pendientes del tema de nuestro país, vamos a retomar esta vía para comunicarnos, pendientes. Nosotros venceremos», publicó Cabello en X.

El número dos del chavismo a veces utilizaba la red social para compartir contenido de otros usuarios, aunque sin añadir comentarios.

Varios altos funcionarios del Gobierno venezolano, como el canciller Yván Gil, han vuelto a usar esa red social tras el ataque de Estados Unidos contra Venezuela, que terminó con la captura de Maduro y su esposa, Cilia Flores, el pasado 3 de enero.

Gil ha publicado varios comunicados en X, que continúa bloqueada en el país suramericano.

El 8 de agosto de 2024, Maduro ordenó sacar de circulación a X y le dio un plazo de 10 días para que la empresa presentara «recaudos» ante las autoridades del país suramericano. EFE

