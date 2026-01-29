Diputado atacado a balazos en el norte de México se encuentra en estado de salud “grave”

Ciudad de México, 28 ene (EFE).- El gobernador del estado mexicano de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, informó que Sergio Torres, uno de los diputados del opositor Movimiento Ciudadano (MC) agredidos a balazos en la entidad este miércoles, reporta un estado de salud de “grave” y que permanece en quirófano.

En un encuentro con medios mexicanos, Rocha Moya también confirmó que Elizabeth Montoya, la otra funcionaria atacada, se encuentra “bien” y “fuera de peligro”, aunque detalló que “necesita que le hagan una serie de operaciones”.

El gobernador indicó que el chofer que iba manejando durante el ataque ejercido por hombres armados “no tiene mayor problema” de salud.

Rocha Moya aseguró que se está trabajando para el esclarecimiento del atentado, además enfatizó que ya se ha comunicado con la presidenta de México, Claudia Sheinbaum; y con el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch; así como con el presidente de MC, Dante Delgado, y su coordinador, Jorge Álvarez Máynez.

Asimismo, informó que la Fiscalía del Estado y la Secretaría de Seguridad de Sinaloa están pendientes del caso, organismos con los que -dijo- ha estado en comunicación.

“Estamos en búsqueda de los agresores”, sentenció tras explicar que presuntamente uno de los escoltas de los diputados repelió el ataque e hirió a uno de los responsables.

Posterior al ataque, en una nota informativa, el Gabinete de Seguridad del Gobierno de México comunicó que se sumó a la investigación por la agresión armada contra los diputados, y que mantiene coordinación permanente con autoridades estatales para coadyuvar en las indagatorias y contribuir a la detención de los responsables.

Precisó que, además de los legisladores, la persona herida es un escolta que repelió la agresión y se reporta estable.

Añadió que las instituciones federales colaboran con intercambio de información y análisis de videovigilancia para identificar la ruta de escape, y que en patrullajes ubicaron un vehículo blanco abandonado, presuntamente relacionado con los hechos.

Por su parte, el dirigente nacional del partido opositor MC y excandidato presidencial, Álvarez Máynez, condenó en sus redes sociales el ataque armado contra los diputados.

“La crisis de impunidad y violencia de México, y en particular de Sinaloa, ha rebasado todos los límites. Estaremos atentos a la información del caso y a que no haya impunidad», expresó Máynez en X.

Sinaloa vive una profunda crisis de violencia desde finales de 2024 por una pugna interna entre facciones del cartel de Sinaloa, al que Estados Unidos declaró como un grupo terrorista el pasado año.

La disputa entre Los Chapitos y Los Mayos ha causado, desde septiembre de 2024, más de 1.800 muertos y más 2.400 desapariciones forzadas, según cifras de la ONG Consejo Estatal de Seguridad Pública (CESP). EFE

