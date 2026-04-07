Diputados conservadores griegos declaran en el Parlamento por supuesto fraude de fondos UE

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Atenas, 7 abr (EFE).- Once diputados de Nueva Democracia, el partido conservador en el Gobierno en Grecia, se declararon este martes inocentes y pidieron al Parlamento que les levante la inmunidad para facilitar la investigación iniciada contra ellos por la Fiscalía Europea por supuesta malversación de subsidios agrarios de la UE.

El exministro de Agricultura Kostas Tsiaras, quien dimitió la semana pasada por el caso, y el exministro de Migración y Asilo Notis Mitarakis se presentaron ante la comisión de deontología del Parlamento, mientras que el resto envió una declaración escrita.

El Parlamento votará después del 19 de abril si les levanta la inmunidad, según la prensa local.

«Soy inocente y deseo demostrar mi inocencia dondequiera que se me requiera», señaló en su declaración escrita el exministro de Transportes Kostantinos Karamanlis.

El expediente de la EPPO enviado a Grecia implica a Karamanlis en un desembolso ilegal de 224.000 euros en subsidios a 37 agricultores de la región septentrional de Serres, a los que no tenían derecho.

La EPPO implica a los once diputados, para los que solicitó al Parlamento griego levantar su inmunidad «con el fin de iniciar un proceso penal» en su contra, en el delito de «incitación a la deslealtad en detrimento de los intereses financieros de la UE», reveló este martes la emisora ERT.

A la diputada Katerina Papakosta se le atribuyen además los delitos de «autoría moral de fraude informático» y «autoría moral (en la emisión) de un certificado falso».

A los otro nueve diputados, entre los cuales hay dos ministros y una viceministra dimitidos la semana pasada, se les atribuye el mismo delito de deslealtad, pero en su grado menor, ya que la supuesta malversación de fondos no superó el límite de 120.000 euros.

El primer ministro griego, Kyriákos Mitsotákis, pidió este lunes a la EPPO que, una vez se levante la inmunidad a los diputados, actúe con la mayor rapidez posible y decida contra quien inicia procesos penales. EFE

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