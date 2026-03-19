Directores de ‘Project Hail Mary’ sobre Ryan Gosling: «Es tan bueno en todo que desespera»

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Mónica Rubalcava

Los Ángeles (EE.UU.), 19 mar (EFE).- Phil Lord y Christopher Miller, los directores de ‘Project Hail Mary’, coinciden en que el mayor desafío de adaptar la novela de Andy Weir al cine fue mantener la humanidad en una historia de mundos extraterrestres.

Y para eso, aseguran a EFE, contar con Ryan Gosling fue decisivo: «Es importante decir que es bueno en todo, resulta hasta desesperante», cuenta Lord sobre la cinta que estrena este viernes en salas.

Pero de acuerdo con el director, esa maestría en todo lo que se propone no fue precisamente lo que lo hizo ideal para el rol de solitario viajero espacial, sino el ser «increíblemente modesto» y su larga experiencia «fingiendo no ser bueno en todo. Eso era algo que realmente necesitaba para este papel», añade el director.

En la película Gosling interpreta a Ryland Grace, un profesor de ciencias de una secundaria que termina envuelto en una misión espacial inesperada, en la que tiene que asumir responsabilidades críticas para salvar la Tierra.

Grace es vulnerable, divertido y, en ocasiones, duda de su capacidad para cumplir la misión, no es el típico héroe que enfrenta todo sin miedo.

«(Gosling) Puede hacerte sentir cualquier cosa. A veces, en una misma escena te hace llorar y reír, y se necesita una habilidad increíble como actor para lograr ambas cosas de manera auténtica», apunta Miller.

Miller y Lord se sumaron a ‘Project Hail Mary’ en 2020, poco después de que el actor de ‘Barbie’ fuera confirmado para protagonizar el filme.

Los directores habían trabajado juntos cintas animadas como ‘Cloudy with a Chance of Meatballs’ (2009) o ‘The Lego Movie’ (2016), además de producir otros como el ganador al Óscar ‘Into the Spider-Verse’, 2018, ganador al Óscar, pero también cuentan en su filmografía con el filme de acción real ’22 Jump Street’ (2014).

Una película sobre relaciones

Para Lord y Miller, uno de los mayores retos al adaptar la novela de Weir, repleta de referencias y conceptos científicos, fue preservar la humanidad de sus personajes.

Además de indagar en la historia de Grace, la cinta también presenta a personajes como Eva Stratt, la líder del proyecto ‘Hail Mary’, interpretada por Sandra Hüller, y a Rocky, un extraterrestre del planeta Erid, a quien da vida James Ortiz, que crea una relación muy cercana con el protagonista.

«Para nosotros, el corazón de la historia, más allá del gran espectáculo, la belleza de los mundos que visitamos o lo desbordante de su lenguaje visual, son: la dinámica entre el personaje de Ryan Gosling y el de Stratt, y la relación entre su personaje y Rocky. Esas dos relaciones son el verdadero corazón del libro, y también de la película», comenta Miller.

Sin embargo, ‘Project Hail Mary’ deslumbra con sus imponentes escenarios espaciales, desde el interior de la nave hasta los vastos paisajes de otros mundos, combinando sets prácticos y efectos visuales.

Tan solo detrás de Rocky el extraterrestre hay un meticuloso trabajo de varios equipos: desde el diseño de criaturas, hasta los titiriteros dirigidos por James Ortiz, y los artistas de efectos visuales digitales que completaron cada gesto y movimiento.

«Gran parte de la magia proviene también de la capacidad de Ryan Gosling de imaginar a Rocky como un ser real en cada escena. Y porque él lo cree, nosotros también lo creemos», comenta Lord.

Así, la relación entre el extraterrestre y Grace se consolida como uno de los ejes emocionales de ‘Project Hail Mary’, cerrando un relato que combina ciencia, aventura y vínculos inesperados. EFE

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