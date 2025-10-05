The Swiss voice in the world since 1935
Disturbios y detenidos en una ciudad argentina durante un acto de campaña de Milei

Dos personas fueron detenidas este sábado en la ciudad argentina de Santa Fe, 450 km al norte de Buenos Aires, durante incidentes ocurridos en una visita de campaña del presidente Javier Milei, informaron a la AFP fuentes policiales.

Los disturbios se produjeron cuando el presidente participaba de actividades en apoyo a candidatos locales de su partido, La Libertad Avanza (LLA), en el tramo final de la campaña rumbo a las elecciones nacionales de medio término del 26 de octubre.

El mandatario argentino busca sumar respaldo en un parlamento en el que actualmente su fuerza política es minoritaria.

Su campaña, sin embargo, enfrenta turbulencias en varios frentes.

Karina Milei, hermana del mandatario y secretaria general de la Presidencia, es sospechada de estar implicada en un caso de corrupción, mientras el principal candidato a diputado de LLA ha sido acusado de vínculos con el narcotráfico. 

El propio presidente sigue bajo investigación por una presunta criptoestafa y su partido fue claramente derrotado en septiembre en elecciones realizadas en la provincia de Buenos Aires, donde se concentra el 40% del electorado nacional. 

En ese contexto, Milei visitó la ciudad de Santa Fe y participó de un acto con candidatos locales en el que fue recibido por una multitud de seguidores que lo vitoreaban. 

Pero en otras partes de la urbe, manifestantes salieron a mostrar su rechazo al mandatario con cánticos y carteles.

Enfrentamientos entre opositores y oficialistas terminaron con «dos detenidos por parte de la Policía Federal», confirmó a la AFP una fuente policial que pidió anonimato. Algunos medios locales mencionaron que los arrestados fueron cuatro.

El lunes hubo igualmente incidentes durante una vista del presidente a Tierra del Fuego (sur).

