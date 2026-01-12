Doce fallecidos de una misma familia mueren en un accidente de autobús en Bolivia



La Paz, 12 ene (EFE).- Al menos doce personas, miembros de una misma familia, fallecieron este lunes en Bolivia al chocar un autobús contra un árbol en una carretera en el este del país, cerca de la frontera con Brasil.

El suceso ocurrió en la madrugada en la ruta Bioceánica, en el tramo que une las poblaciones de Puerto Quijarro con Puerto Suárez, a 641 kilómetros de la ciudad de Santa Cruz, informó la Policía de Bolivia.

La información preliminar indica que el accidente se produjo debido al estado de ebriedad del conductor, un adolescente de 13 años, que conducía el vehículo en el que regresaba toda su familia después de participar en una fiesta.

El adolescente se salió de la carretera y chocó el autobús contra un árbol que segundos después cayó encima del vehículo, aplastando a la mayoría de los pasajeros, según el informe policial.

«Estamos recolectando todos los indicios para determinar la causa del accidente, por ahora hemos trasladado a once personas fallecidas», dijo uno de los jefes policiales de la unidad de Tránsito, a cargo de la investigación.

Sin embargo, desde el hospital Príncipe de Paz confirmaron más tarde el fallecimiento de una adolescente, que se suma a los adultos y al menos cuatro menores que murieron en el lugar del accidente.

Los hermanos de algunos fallecidos pidieron a la población de Puerto Quijarro que les ayuden a pagar los ataúdes para que sus familiares sean enterrados, debido a que «carecen de recursos económicos».

Los accidentes en las carreteras bolivianas causan cada año alrededor de 1.400 muertos y unos 40.000 heridos y se deben en su mayoría a fallos humanos que pueden prevenirse, según datos oficiales. EFE

