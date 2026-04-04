Dos ataques israelíes en Tiro, sur de Líbano, dañan un hospital y causan 11 heridos

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El Cairo, 4 abr (EFE).- Dos ataques lanzados este sábado por Israel contra la ciudad de Tiro, en el sur del Líbano, provocó daños en el Hospital Libanés-Italiano, aunque continúa operando, y heridas a al menos once personas, informaron fuentes oficiales.

El Centro de Operaciones de Emergencia Sanitaria del Ministerio de Salud Pública aseguró que los dos ataques de Israel contra la zona de Al Housh, en Tiro, resultó en tres paramédicos de la Defensa Civil libanesa heridos, entre las once personas que sufrieron lesiones.

Los ataques causaron «daños de diversa gravedad al Hospital Libanés-Italiano», agregó la fuente sin dar más detalles.

De acuerdo con la Agencia Nacional de Noticias libanesa (ANN), el director del Hospital Libanés-Italiano, Youssef Jaafar, confirmó que el hospital, a pesar de los «bombardeos hostiles que afectaron la zona circundante, continúa operando con normalidad y sin interrupciones».

Señaló que las puertas del centro «permanecerán abiertas para brindar la atención médica necesaria, recalcando que el deber humanitario y profesional exige seguir sirviendo a la población en las circunstancias más difíciles».

Las decenas de ataques perpetrados en el último mes contra objetivos sanitarios dejan ya 53 muertos y 142 heridos, según los últimos datos difundidos este sábado por el Ministerio de Salud Pública, que indicó que el total de fallecidos en Líbano desde el pasado 2 de marzo es de 1.422, mientras que la cifra de heridos aumentó a 4.294.

Israel ha estado llevando a cabo ataques en todo el Líbano y lanzó una invasión terrestre en el sur después de que el grupo chií libanés entrara en la guerra del lado de su aliado Irán.EFE

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