Dos atentados sacuden Damasco durante la visita de Macron a Siria

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Dos atentados con bomba sacudieron este martes Damasco durante el segundo día de visita del presidente francés Emmanuel Macron en Siria, en una zona céntrica cercana a su hotel, indicó una fuente de seguridad a la AFP.

El mandatario francés se encuentra sano y salvo y continuará con la visita, afirmó rápidamente el Elíseo.

Una de las bombas había sido colocada en un contenedor de basura y la otra en un vehículo situado cerca del hotel Four Seasons, precisó la fuente de seguridad.

Macron había abandonado ya su hotel para reunirse con su homólogo sirio, Ahmed al Sharaa, en el palacio presidencial.

Periodistas de la AFP vieron ventanas del Ministerio de Turismo, que se encuentra frente al lujoso hotel Four Seasons, destrozadas por las explosiones.

Un importante dispositivo de seguridad fue desplegado en el lugar, al que también acudieron ambulancias, bloqueando el acceso de la prensa a la zona.

El incidente tuvo lugar durante el segundo y último día de la visita de Macron a Siria, primer dirigente de una potencia occidental en ir al país tras la caída de Bashar al Asad y la asunción de una coalición de islamistas en 2024.

Su viaje tuvo lugar días después de que diez personas fueran asesinadas el jueves en un atentado con bomba contra un café del centro de Damasco.

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