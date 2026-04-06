Dos complejos petroquímicos atacados en Irán, tras las amenazas de Trump

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Dos complejos petroquímicos iraníes, entre ellos la mayor instalación gasística del país, fueron atacados este lunes, después de que el presidente estadounidense Donald Trump amenazara con destruir infraestructuras civiles si Irán no reabre el estrecho de Ormuz.

El conflicto, desencadenado el 28 de febrero por un ataque conjunto de Estados Unidos e Israel contra Irán, ha causado miles de muertos, sacudido la economía mundial y no muestra signos de desescalada.

Irán prometió represalias «más devastadoras» si Trump lleva a cabo su amenaza de destruir puentes y centrales eléctricas iraníes en respuesta al bloqueo del estrecho de Ormuz.

«Abran el jodido estrecho, bastardos locos, o vivirán en el infierno», escribió el domingo el mandatario estadounidense en su plataforma Truth Social y más tarde fijó como plazo de su nuevo ultimátum las 00H00 GMT del miércoles para que se reabra el estrecho.

Esta vía es crucial para el transporte de hidrocarburos y su cierre, desde que empezó la guerra, ha disparado el precio del petróleo y desestabiliza la economía mundial.

Los Guardianes de la Revolución, el ejército ideológico de Irán, afirmaron el lunes que las condiciones en el estrecho de Ormuz «nunca volverán a su anterior estatus, sobre todo para Estados Unidos e Israel».

Este cuerpo militar afirmó que un ataque israelí mató al amanecer a su jefe de inteligencia, el general Majid Jademi.

«Llegaremos a cualquiera que intente hacernos daño», declaró el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, después de que su ministro de Defensa, Israel Katz, confirmara que el ejército del país estaba detrás del ataque.

– Complejos petroquímicos atacados –

Sin esperar al miércoles, Israel afirmó haber golpeado el complejo petroquímico de South Pars, situado en Asaluyeh, en la costa del Golfo, donde los medios locales informaron de múltiples explosiones.

A mediados de marzo, Israel ya había atacado las instalaciones de South Pars, la reserva de gas conocida más grande del mundo, que se extiende entre Irán y Catar.

Esta planta «asegura cerca de la mitad de la producción petroquímica» de Irán, declaró el lunes Israel Katz en un mensaje de video.

Las autoridades iraníes reportaron poco después un ataque a una segunda planta petroquímica situada en Marvdasht, en el sur de Irán, que dejó «daños menores».

El sábado, otra planta petroquímica fue atacada en Mahshahr, en el suroeste, causando cinco muertos. Según Katz, los ataques en South Pars y Mahshahr han dejado fuera de servicio instalaciones que representan en total el 85% de las exportaciones petroquímicas iraníes.

– «Crímenes de guerra» –

En Israel, los rescatistas anunciaron haber recuperado los cadáveres de las cuatro personas desaparecidas entre los escombros de un edificio residencial en la ciudad de Haifa, en el norte de Israel, tras el impacto de un misil iraní el domingo.

El ejército israelí dijo haber llevado a cabo una nueva serie de ataques contra Teherán.

En la capital iraní, una instalación de gas resultó dañada por un ataque, lo que privó momentáneamente de suministro a una parte de la ciudad, según la televisión estatal Irib. Una universidad adyacente también sufrió daños.

Según los medios iraníes, también se produjeron varios ataques en barrios residenciales de Teherán, donde ocho hospitales tuvieron que ser evacuados.

La agencia de noticias Tasnim reportó cerca de 30 muertos en varios ataques en todo el país.

Tras las amenazas del presidente Donald Trump de atacar infraestructuras civiles, el viceministro de Relaciones Exteriores iraní, Kazem Gharibabadim, denunció posibles «crímenes de guerra».

Cualquier ataque dirigido contra infraestructuras civiles, en particular instalaciones energéticas, es «ilegal» e «inaceptable», advirtió el lunes el presidente del Consejo Europeo, Antonio Costa.

Irán continuó sus ataques contra los países del Golfo. Kuwait reportó un ataque con misiles y drones que dejó seis heridos, y Emiratos Árabes Unidos informó de un herido por la caída de restos de drones interceptados por la defensa antiaérea.

En Líbano, el otro gran frente de la guerra, un nuevo bombardeo israelí golpeó el sur de Beirut, considerado un bastión del grupo proiraní Hezbolá, tras una advertencia de evacuación.

– Trump no validó un alto el fuego propuesto por mediadores –

A pesar de todo, continúan los esfuerzos diplomáticos para poner fin al conflicto, y especialmente para reabrir el importante estrecho de Ormuz.

Irán continuará la guerra mientras las autoridades políticas «lo consideren oportuno», declaró este lunes Mohamad Akraminia, portavoz del ejército.

La Casa Blanca confirmó el lunes que había recibido una propuesta de mediadores para un alto el fuego de 45 días con Irán, pero precisó que el presidente Donald Trump «no la validó».

El mandatario tiene prevista una rueda de prensa a las 13H00 locales (17H00 GMT).

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