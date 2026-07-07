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Dos explosiones en Damasco durante la visita de Macron

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Damasco, 7 jul (EFE).- Dos fuertes explosiones han tenido lugar este martes en Damasco coincidiendo con la visita del presidente francés, Emmanuel Macron, a la capital siria, la primera que realiza un jefe de Estado europeo al país.

Según la televisión oficial Al Ejbariya, las explosiones tuvieron lugar cerca del hotel Four Seasons de Damasco y las fuerzas de seguridad han comenzado una operación de peinado e identificación, sin que se informe de momento de víctimas. EFE

gba-fa/jfu

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