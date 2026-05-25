Dos muertos en Rusia tras unos ataques desde Ucrania en regiones fronterizas

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Dos personas murieron el lunes en bombardeos ucranianos en las regiones rusas de Bélgorod y Briansk, fronterizas con Ucrania, indicaron las autoridades locales.

«Un dron atacó un vehículo en la ciudad de Graivoron», señalaron en un comunicado las autoridades de la región de Bélgorod, lamentando que «un civil haya muerto».

En la región de Briansk, un hombre murió en un ataque ucraniano en la localidad de Belaya Beriozka, señaló en Telegram el gobernador regional interino, Egor Kovalchuk.

Ucrania ataca regularmente a Rusia en represalia por los bombardeos diarios rusos de los que es objeto desde que Rusia lanzó en febrero de 2022 su ofensiva a gran escala en contra de su territorio.

Al menos cuatro personas murieron y más de 100 resultaron heridas en Ucrania en la madrugada del domingo en intensos bombardeos rusos que se dirigieron especialmente contra la capital, según las autoridades.

Kiev y Moscú dieron cuenta del uso por parte de Rusia de su misil balístico con capacidad nuclear Orechnik, durante estos bombardeos llevados a cabo tras un reciente ataque de drones ucranianos contra edificios educativos en la región ucraniana de Lugansk (este), ocupada por Moscú, que causó 21 muertos y más de 40 heridos.

Las negociaciones bajo mediación estadounidense para poner fin a este conflicto, el peor en Europa desde la Segunda Guerra Mundial, están en punto muerto desde el estallido de la guerra en Oriente Medio.

bur/cel/pb/pc