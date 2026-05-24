Dos muertos y 56 heridos en Kiev tras un ataque aéreo ruso «masivo»

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(Actualiza con último balance de heridos y parte de la Fuerza Aérea)

Berlín, 24 may (EFE).- Dos personas murieron y 56 resultaron heridas en Kiev como consecuencia de un bombardeo «masivo» ruso contra la capital en la noche del sábado a este domingo.

«El balance de muertos del ataque enemigo sobre la capital ha subido ha dos», informó el alcalde de la capital Vitali Klichkó en su cuenta de Telegram, canal en el que precisó que «ya son 56 los heridos» a causa del bombardeo.

«Treinta de ellos se encuentran ingresados en los hospitales de la ciudad, entre ellos dos niños», precisó.

«Los equipos de rescate siguen retirando los escombros en parte de la zona» y «los centros sanitarios de Kiev funcionan con normalidad y prestan asistencia completa a los habitantes de la capital», abundó.

La Fuerza Aérea de Ucrania informó en un parte que en este bombardeo Rusia empleó 690 sistemas de ataque aéreo, entre drones y misiles de varios tipos.

Un total de 549 drones enemigos fueron derribados y 55 misiles rusos interceptados en este ataque que tenía como «principal objetivo Kiev», según la Fuerza Aérea de Ucrania.

Los militares ucranianos precisaron que Rusia usó, entre otros, 54 misiles de crucero y más de 30 misiles balísticos.

«Según datos provisionales, se registraron impactos de 16 misiles y de 51 drones en 54 puntos del país, y también por restos de drones derribados en 54 localizaciones», según el parte de la Fuerza Aérea.

Según había informado previamente el medio ucraniano The Kyiv Independent, que citó grupos en Internet dedicados a la observación y análisis del conflicto, Rusia usó en este ataque medio centenar de misiles y hasta 700 drones contra suelo ucraniano, pero la capital del país fue el principal objetivo de «uno de los mayores ataques del último año». EFE

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