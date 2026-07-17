Dos muertos y un herido en Crimea por ataque ucraniano

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Moscú, 17 jul (EFE).- Dos personas murieron y una resultó herida en la anexionada península de Crimea por un ataque ucraniano, informaron hoy las autoridades locales.

«Como resultado de otro ataque enemigo en el norte de Crimea, dos personas murieron y otra resultó herida», escribió en redes sociales Serguéi Aksiónov el dirigente crimeo leal a Moscú.

Crimea vive actualmente una severa crisis energética debido a los intensos ataques ucranianos contra sus redes eléctricas y refinerías.

Las autoridades de la península reconocieron hoy que desconocen cuándo será subsanada la situación con los cortes de luz y la escasez de gasolina. EFE

mos/pcc