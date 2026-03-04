Dos nuevas detenciones elevan a once los arrestados por la muerte del joven ultra en Lyon

2 minutos

París, 4 mar (EFE).- Dos nuevos individuos fueron arrestados este miércoles en relación con la investigación sobre la muerte de Quentin Deranque, el joven activista de extrema derecha que falleció el 14 de febrero tras recibir una paliza en Lyon (sureste), lo que eleva a once el número total de arrestados en relación con este crimen.

Según informó la prensa local, que cita fuentes policiales, los dos individuos, de 22 y 26 años, fueron arrestados en la región de Lyon y en el departamento de Aube.

Con estos nuevos arrestos, los investigadores creen haber identificado a todos los implicados directamente en el ataque a Quentin Deranque, estudiante de matemáticas de 23 años, cuya muerte dos días después de recibir una brutal paliza conmocionó a Francia.

Entre los imputados y encarcelados por este crimen hay un asistente parlamentario del diputado de La Francia Insumisa (LFI), Raphaël Arnault.

En este caso, siete personas están imputadas por homicidio voluntario, agresión con agravantes y asociación delictiva, mientras que otras cuatro están acusadas de haber facilitado la fuga de los principales agresores del joven en el marco de un enfrentamiento entre grupos extremistas al margen de una conferencia en la universidad de Lyon de una eurodiputada de LFI el 12 de febrero.

La investigación reveló que Quentin Deranque fue atacado por al menos seis individuos enmascarados y encapuchados, lo que le causó una lesión cerebral extremadamente grave. Los videos de la agresión, grabados por vecinos de la zona, circularon por las redes sociales y fueron ampliamente difundidos en los medios de comunicación.

Su muerte causó una controversia política, con acusaciones de la derecha a la izquierda radical, en particular contra La Francia Insumisa. La portavoz del Gobierno, Maude Bregeon, llegó a acusar a LFI de tener la «responsabilidad moral» de lo sucedido.

Algunos miembros de LFI son sospechosos de tener vínculos con un grupúsculo de extrema izquierda llamado La Joven Guardia, fundado por el ahora diputado Arnault y prohibido en el verano pasado por el Gobierno, pero se sospecha que se ha reconstituido. EFE

