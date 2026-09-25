Dos presuntos narcos mueren en el inicio de una megaofensiva contra el crimen en Honduras

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Dos presuntos narcotraficantes murieron en Honduras este jueves, en el inicio de una gran ofensiva lanzada por gobierno del derechista Nasry Asfura contra el tráfico de drogas y las pandillas a las que ahora considera «organizaciones terroristas», dijo una fuente policial.

El martes el Congreso Nacional aprobó unas reformas para intensificar la lucha en los dos frentes.

Las nuevas disposiciones permiten a la policía realizar operativos permanentes en «zonas de alto riesgo» y endurecen el régimen carcelario como el implantado en El Salvador por el presidente Nayib Bukele.

En ese marco, la Policía civil y militar se desplegó en 14 áreas del país controladas por estructuras criminales, principalmente en Tegucigalpa y en la zona norte del país.

Dos presuntos miembros del Cartel del Diablo fueron abatidos en Marales, a 90 kilómetros al norte de Tegucigalpa, en el inicio de la ofensiva.

También detuvieron a 15 personas, entre ellas a dos presuntos cabecillas de la pandilla Barrio 18.

Esta acción policial se enmarca «en la disposición del gobierno de declarar asociaciones terroristas a tres estructuras criminales», explicó a la AFP Edgardo Barahona, vocero de la Policía Nacional.

A Barrio 18 y a su archienemiga Mara Salvatrucha, que también opera en Guatemala y en menor medida en El Salvador, se la relaciona con la alta tasa de homicidios.

En Honduras hay 24 asesinatos por cada 100.000 habitantes, cuatro veces más que el promedio global.

Ambas organizaciones también son consideradas como «terroristas por Estados Unidos».

«El objetivo del Estado (…) es reducir a la mínima expresión la incidencia de homicidios y dar golpes a las estructuras criminales», declaró a la AFP el director de la Policía de Investigación, Rolando Canales.

En Tegucigalpa, agentes de la policía militar intervinieron el popular barrio Villanueva, donde la Mara Salvatrucha y Barrio 18 se disputan el control del microtráfico de drogas.

Un residente de este barrio, que solicitó anonimato, relató a la AFP que en las últimas semanas que la Mara Salvatrucha expulsó a varias familias de sus hogares, que ahora se mantienen vacíos y con las insignias de la pandilla dibujadas con grafitis.

Las nuevas medidas también endurecen el régimen carcelario al estilo Bukele.

El mandatario salvadoreño gobierna desde 2022 bajo un régimen de excepción que ha propiciado la detención de más de 92.000 personas sin orden judicial, lo que ha sido duramente criticado por organizaciones defensoras de derechos humanos.

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