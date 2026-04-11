Dos universitarios hondureños mueren ahogados en El Salvador y uno está desaparecido

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Tegucigalpa, 10 abr (EFE).- Al menos dos universitarios hondureños murieron ahogados este viernes y uno está desaparecido, informó la Universidad Católica de Honduras (UCH), en la que estudiaban en la ciudad de Santa Rosa de Copán, en el oeste del país.

«Un grupo de estudiantes de nuestra Universidad se encontraba en una gira académica en la hermana República de El Salvador. Lamentablemente este día viernes 10 de abril, dos de nuestros estudiantes del Campus Santa Rosa de Lima, quienes participaban en una gira académica, han fallecido tras un lamentable accidente por ahogamiento ocurrido luego de concluir sus actividades académicas mientras compartían en un espacio de esparcimiento», indicó la UCH en un comunicado.

La institución no precisó el sitio donde se produjo el ahogamiento, pero según versiones de medios locales de prensa, habría ocurrido en un balneario en la costa del Pacífico salvadoreño.

Lo estudiantes fallecidos fueron identificados como Fredy Arnulfo Valle y Alexis Roberto Romero, quienes pertenecían a la Facultad de Ingeniería Civil.

La UCH señaló que el estudiante desaparecido es Olvin Alexander Mejía.

«En estos momentos de dolor, la Universidad Católica de Honduras eleva nuestras oraciones por el eterno descanso de nuestros jóvenes. Como institución estamos acompañando a sus familiares y compañeros de facultad con cercanía, solidaridad y con todo el apoyo humano e institucional necesario en este momento tan difícil», añade el comunicado. EFE

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