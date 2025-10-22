Drones ucranianos impactan contra empresas rusas en Daguestán y Mordovia

Moscú, 22 oct (EFE).- Las autoridades regionales informaron este miércoles de impactos de drones contra empresas en las regiones rusas de Daguestán y Mordovia, a un millar de kilómetros del frente.

«Hoy drones enemigos atacaron Daguestán. Su objetivo era una empresa de la república», comunicó el gobernador regional Serguéi Mélikov.

El funcionario negó que hubiese víctimas ni heridos, tampoco especificó de qué clase de empresa se trataba y recordó la prohibición en la región de publicar información en redes sociales y medios de comunicación sobre los ataques de drones, así como difundir imágenes.

La administración de Majachkalá, capital regional donde se produjo el ataque, a orillas del mar Caspio, informó de que las escuelas impartirían temporalmente sus clases en formato online por motivos de seguridad hasta estabilizarse la situación.

Mientras tanto, el aeropuerto de la ciudad volvió a funcionar tras cerrar su espacio aéreo, así como el de Vladikavkaz (Osetia del Norte) y Grozni (Chechenia), informó la agencia estatal Rosaviatsia.

Por su parte, el gobernador de Mordovia, Artem Zdúnov, comunicó un impacto contra otra empresa en su región, a unos 400 kilómetros al sureste de Moscú.

«Anoche se produjo un ataque masivo con drones enemigos contra Mordovia. Como resultado, una de nuestras instalaciones resultó dañada», escribió Zdúnov en su canal de Telegram.

El Ministerio de Defensa ruso comunicó esta mañana haber derribado 33 drones ucranianos en ocho de sus regiones y la península ucraniana de Crimea, anexionada en 2014, sin embargo no mencionaron ataques sobre Mordovia ni Daguestán.

Hoy mismo, Ucrania reivindicó un ataque con misiles Storm Shadows contra una planta química en la región fronteriza rusa de Briansk, donde producían pólvora, explosivos y combustible para algunos de los misiles con los que Rusia ataca a Ucrania.EFE

mos/jgb