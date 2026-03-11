Dudamel busca convertir a la Filarmónica de Nueva York en un símbolo de todas las Américas

Sarah Yáñez-Richards

Nueva York, 10 mar (EFE).- El maestro venezolano Gustavo Dudamel, el nuevo director de la Orquesta Filarmónica de Nueva York y primer latino en subirse al podio para liderar esta institución en sus casi 200 años de historia, dijo este martes en la presentación de la temporada 2026/2027 que busca iniciar una «nueva era» y convertir esta orquesta en un símbolo de «todas las Américas».

En una concurrida rueda de prensa en el Lincoln Center, arropado por figuras latinas de la cultura neoyorquina como la diseñadora Carolina Herrera o el dramaturgo Lin-Manuel Miranda, Dudamel describió este nombramiento como la culminación de un sueño que comenzó a los siete años en su Barquisimeto natal, mientras escuchaba grabaciones de la propia Filarmónica en su habitación y jugaba a ser director de orquesta.

Un puente entre las Américas

«Cuando dirijo no veo fronteras», afirmó Dudamel en un diálogo con el presidente y principal ejecutivo de la orquesta, el argentino Matías Tarnopolsky.

El maestro subrayó que su visión como director musical y artístico de la Filarmónica para la agrupación trasciende los límites geográficos: «Es una sola América: el sur, el centro, el norte. Tenemos toda nuestra historia en común y es muy importante representar eso aquí».

Lin-Manuel Miranda, encargado de introducir al músico, destacó la relevancia social del cambio de mando.

«En Nueva York esto importa. No es solo el comienzo de un mandato, es el comienzo de un nuevo capítulo. Una orquesta que pertenece a todo Nueva York: artistas, vecindarios y nuevas voces», señaló el creador del musical ‘Hamilton’.

Beethoven y acento latino

La temporada comenzará el 10 de septiembre en el Radio City Music Hall y, al día siguiente, ofrecerá un concierto conmemorativo en el Centro de Artes Escénicas Perelman del World Trade Center, en conmemoración del vigesimoquinto aniversario de los atentados del 11 de septiembre.

Dudamel dirigirá su primera actuación en el Lincoln Center con su nuevo título una semana después, con un estreno mundial a cargo de Zosha Di Castri y una interpretación de ‘On the Transmigration of Souls’ de John Adams, inspirada en los atentados del 11 de septiembre.

El maestro venezolano que antes era el director de la orquesta Filarmónica de Los Ángeles también dirigirá la ‘Sinfonía n.º 5’ de Prokófiev, con la que debutó con la Filarmónica de Nueva York en 2007.

En la primavera de 2027 se conmemorarán los 200 años de la muerte del compositor alemán Ludwig van Beethoven con un ciclo de tres semanas que incluye la obra ‘Egmont’, con textos adaptados por el dramaturgo Jeremy O. Harris.

El director venezolano hizo hoy especial énfasis en la vigencia de Beethoven, a quien calificó como un «revolucionario» cuyo mensaje de optimismo y empatía es vital en el contexto actual.

La programación incluirá un fuerte acento latinoamericano con el estreno mundial de una obra de Gonzalo Grau, inspirada en los poemas de Rafael Cadenas, Premio Cervantes y también oriundo de Barquisimeto.

La temporada finalizará en junio de 2027 con ‘Mass’ de Leonard Bernstein, donde Dudamel involucrará a coros y cantantes de la comunidad neoyorquina para darle un enfoque social.

Una gira «monumental» por Europa

Como declaración de intenciones de esta nueva etapa, la Filarmónica de Nueva York emprenderá una ambiciosa gira por las principales capitales culturales europeas, la primera en una década.

El recorrido, que tendrá lugar en octubre, incluirá diez ciudades en dos semanas, entre ellas Londres, París, Berlín, Hamburgo, Viena, Barcelona y Madrid.

«Se trata de comenzar con este hermoso abrazo al mundo a través de lo que hacemos», comentó Dudamel, quien bromeó que la orquesta tendrá en la capital española: «Una gran fiesta». EFE

