Duras criticas de Blair contra el laborismo de Starmer por no tener un «plan coherente»

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Londres, 27 may (EFE).- El antiguo primer ministro británico Tony Blair ha criticado al laborismo de Keir Starmer al afirmar que el actual Gobierno no tiene un «plan coherente» para el Reino Unido, pero resaltó que un cambio de líder resulta «irrelevante» si la formación no tiene un debate sobre sus medidas políticas.

Blair, el único líder laborista que ganó tres elecciones generales consecutivas y que estuvo en el poder entre 1997 y 2007, lanzó las críticas contra la actual administración británica en un ensayo de más de 5.000 palabras publicado hoy en los medios británicos.

El político consideró que el laborismo está «jugando con el futuro del país» por apoyar medidas como las leyes sobre los derechos de los trabajadores, la eliminación de la industria británica del petróleo y el gas y el aumento del salario mínimo por encima de la inflación.

En su extenso texto, Blair afirmó que el laborismo ha frenado el desarrollo empresarial y el crecimiento económico desde su victoria en las elecciones generales británicas de julio de 2024.

«El Partido Laborista está jugando con fuego; o, mejor dicho, con su futuro y el del país», escribe.

«El principal problema del Gobierno no es la personalidad de Keir (Starmer), ni su incapacidad para comunicar ‘nuestros logros’, ni la necesidad de reafirmar los ‘valores’ laboristas. El problema radica en que carecemos de un plan coherente y bien elaborado para el país en un mundo en constante cambio, y nos encontramos en una posición política desfavorable», subrayó.

«Intentar forzar la dimisión del primer ministro antes de saber qué rumbo político vamos a tomar no es una forma seria de actuar», agrega.

Las críticas de Blair en medio de debilidad de Starmer

Las críticas del que fuera líder laborista salen publicadas mientras el primer ministro británico, Keir Starmer, está en una difícil situación tras el varapalo electoral sufrido por su formación en las elecciones locales y regionales del 7 de mayo, mientras que afronta un posible desafío a su liderazgo por el descontento en sus filas.

En concreto, el alcalde de Mánchester, Andy Burnham, se ha presentado como candidato para ser elegido por el escaño de Makerfield, en el noroeste de Inglaterra, para tratar de entrar en el Parlamento británico y desafiar el liderazgo de Starmer. Los comicios en Makerfield tendrán lugar el próximo 18 de junio.

Además de Burnham, el exministro de Sanidad Wes Streeting ha indicado su intención de desafiar a Starmer.

Si bien elogió la inversión en infraestructura y las reformas urbanísticas del Gobierno, Blair lo criticó por no dar prioridad al crecimiento económico y no atender las necesidades de las empresas.

Sobre el Brexit, el político reconoció que el Reino Unido «ha perdido el Brexit, pero Europa también».

«Ambos somos más débiles sin el otro. Pero no podemos volver a convivir a menos que sea sobre una base que potencie nuestras capacidades, tanto económicas como políticas, y no las menoscabe; y eso se aplica para ambos», puntualizó. EFE

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