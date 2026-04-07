EAU lamenta el veto de Rusia y China en la ONU para coordinar escoltas navales en Ormuz

3 minutos

Manama (Baréin), 7 abr (EFE).- El Gobierno emiratí lamentó «profundamente» que el Consejo de Seguridad de la ONU no haya adoptado este martes un proyecto de resolución que exigiera el cese de todos los ataques contra buques y los intentos de impedir la libertad de navegación en el estrecho de Ormuz, tras el veto de Rusia y China.

Emiratos Árabes Unidos (EAU) «lamenta profundamente que el Consejo de Seguridad de la ONU no haya respaldado un marco claro para la cooperación internacional para poner fin a los ataques ilegales de Irán y a las amenazas a la economía mundial, al no adoptar un proyecto de resolución que exigiera el cese inmediato de todos los ataques contra buques y los intentos de impedir la libertad de navegación en el estrecho de Ormuz», según el Ministerio de Exteriores del país del golfo Pérsico.

El departamento señaló que la «inacción» del Consejo de Seguridad «no disminuye la urgencia de esta crisis ni la determinación» de EAU, quien dijo que continuará «impulsando los esfuerzos internacionales para restablecer el estrecho de Ormuz», así como trabajar con sus socios para «promover acciones coordinadas que garanticen la seguridad de la navegación y el restablecimiento del flujo del comercio mundial», sin dar más detalles.

EAU recordó que el estrecho de Ormuz debe permanecer «abierto para todos» y que la libertad de navegación debe preservarse. ,

«Ningún país debería tener el poder de bloquear las principales vías del comercio mundial y llevar al mundo al borde de la calamidad económica», afirmó.

China y Rusia vetaron este martes una resolución del Consejo de Seguridad que instaba a coordinar esfuerzos para garantizar la seguridad de la navegación en el estrecho de Ormuz y que exigía a Irán el cese inmediato de los ataques contra buques comerciales.

El texto, presentado por Arabia Saudí, Baréin, Emiratos Árabes Unidos, Jordania, Kuwait y Catar, alentaba a «coordinar medidas de carácter defensivo y proporcionales a las circunstancias», incluidas escoltas a embarcaciones mercantes y comerciales, y pedía a Irán que cesara los ataques contra buques mercantes.

Sin embargo, China y Rusia, miembros permanentes del Consejo con derecho a veto, votaron en contra de la resolución, que tuvo once votos a favor y dos abstenciones.

Por el estrecho de Ormuz transita aproximadamente el 20 % del petróleo mundial, lo que convierte a esta ruta marítima en una arteria clave para el comercio energético global y explica la creciente preocupación internacional ante cualquier amenaza a la libertad de navegación.

Estados Unidos e Israel lanzaron hace más de un mes una ofensiva contra Irán en la que murieron el líder supremo, Alí Jameneí, -sustituido por su hijo, Mojtabá Jameneí-, gran parte de la cúpula militar iraní y miles de personas, entre ellos mujeres y niños, según recuentos de ONG.

Este martes termina el ultimátum que el presidente estadounidense, Donald Trump, dio a Irán para abrir el estrecho de Ormuz y aseguró que de lo contrario esta noche podría «morir toda una civilización, para no volver jamás». EFE

bar-ijm/ajs