Economía vigila el posible impacto de la guerra en Irán y reaccionará «si es necesario»

Bruselas, 2 mar (EFE).- El ministro de Economía, Comercio y Empresa, Carlos Cuerpo, dijo este lunes que el Gobierno está haciendo un seguimiento continuo para anticipar posibles efectos negativos del conflicto en Irán sobre la economía española, en particular un potencial aumento de los precios, y poder reaccionar si fuera necesario.

En declaraciones a la prensa en Bruselas, el titular de Economía llamó a una «desescalada y a la apertura de vías diplomáticas para la solución» de un conflicto que, dijo, ya está teniendo efectos negativos, sobre todo a través de un incremento de los precios de la energía.

Si bien consideró que «es pronto» para tener una idea clara de cuál será el impacto, Cuerpo señaló que la exposición directa de España es «baja» debido a la diversificación de su mix energético y de sus fuentes de abastecimiento de crudo y gas, pero precisó que habrá que vigilar la exposición indirecta a través del incremento de precios.

«Es lo que vamos a tener que ver en los próximos días porque va a depender de la intensidad, pero también de la duración del conflicto. Y, por tanto, hay una dosis de prudencia para ver cómo se desarrolla y la llamada a que se desescale lo antes posible», explicó.

«Estamos haciendo un seguimiento y una monitorización continua para intentar anticipar posibles efectos negativos y reaccionar si es que fuera necesario», incidió el titular de Economía, quien recordó que el Gobierno ya tomó medidas para hacer frente al «shock inflacionario» provocado por la invasión de Ucrania en 2022.

En particular, dijo, se prestará atención a la evolución en los mercados tanto de gas como de crudo, puesto que la traslación de los precios de la energía a los precios de la electricidad es «prácticamente directa», con el fin de anticipar cualquier efecto negativo para consumidores o industria.

Preguntado sobre si considera que Estados Unidos ha violado la legislación internacional con su ataque sobre Irán, Cuerpo remitió a las palabras del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, «sobre la importancia de respetar el derecho internacional» y las instituciones multilaterales.

«Esto es un mensaje esencial para que este tipo de actuaciones no dependan únicamente de un actor de forma unilateral, sino que nos ciñamos todos de ese marco internacional y multilateral del que nos hemos dotado», dijo. EFE

