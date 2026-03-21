Ecuador, con apoyo de EE.UU., detiene a 5 personas e incauta 1,9 toneladas de droga en mar

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Quito, 21 mar (EFE).- Las Fuerzas Armadas de Ecuador, con apoyo de Estados Unidos, detuvieron a cinco personas e incautaron cerca de 1,95 toneladas de droga en dos operaciones realizadas en alta mar, en un nuevo golpe contra las redes del narcotráfico, según informó este sábado el Ministerio de Defensa del país andino.

Las acciones fueron ejecutadas en coordinación entre la Armada de Ecuador y la Guardia Costera de Estados Unidos.

En una primera operación, realizada en aguas internacionales a 263 millas náuticas (487 kilómetros) al sureste de las islas Galápagos, se incautaron en torno a 1,9 toneladas de droga y se detuvo a dos ciudadanos ecuatorianos.

En una segunda intervención, desarrollada dentro de la zona económica exclusiva a 154 millas náuticas (285 kilómetros) al oeste de la provincia costera de Santa Elena, las autoridades incautaron 56 kilogramos de droga y detuvieron a otros tres ecuatorianos.

Según las Fuerzas Armadas, estas operaciones representan un fuerte impacto a la economía del narcotráfico, ya que el cargamento decomisado tendría un valor estimado de unos 50 millones de dólares en el mercado estadounidense y cerca de 70 millones en el europeo.

Las autoridades destacaron que estas acciones «representan un duro golpe a las economías del narcotráfico» y que el mar ecuatoriano «ya no es ruta para las mafias». EFE

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