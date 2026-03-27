Ecuador adelanta elecciones locales por El Niño y el correísmo denuncia razones políticas

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Guayaquil (Ecuador), 27 mar (EFE).- El Consejo Nacional Electoral (CNE) de Ecuador decidió este viernes adelantar las elecciones locales en el país, una decisión justificada por el pronóstico de fuertes lluvias en la fecha prevista inicialmente, pero que puede complicar aún más la participación del partido del expresidente Rafael Correa, que se encuentra suspendido.

Cuatro de los cinco consejeros del CNE aprobaron que los comicios sean el 29 de noviembre de 2026, en lugar del 14 de febrero de 2027, como inicialmente había fijado este mismo organismo.

La decisión fue tomada en base a un informe gubernamental que alerta del supuesto impacto que podría tener el fenómeno de El Niño en el país en los primeros meses del próximo año.

Este adelanto puede complicar la participación de La Revolución Ciudadana (RC), el partido del expresidente Rafael Correa (2007-2017), que es la principal fuerza de oposición, y que denunció un intento de impedir sus candidaturas.

El partido fue suspendido recientemente por nueve meses por un juez electoral por la existencia de una investigación en la Fiscalía por presunto lavado de dinero.

En esta elecciones se elegirán a prefectos y viceprefectos, alcaldes, concejales urbanos y rurales, vocales de las Juntas Parroquiales Rurales, e integrantes del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) para el periodo 2027-2031. EFE

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