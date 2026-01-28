Ecuador anuncia que será el país invitado en la XXX Feria internacional del Libro en Perú

1 minuto

Quito, 28 ene (EFE).- Ecuador será el país invitado en la XXX Feria Internacional del Libro en Perú, uno de los eventos editoriales más relevantes de América Latina, que en su última edición recibió a más de 500.000 visitantes, indicó este miércoles el Ministerio de Educación, Deporte y Cultura.

Ecuador asume este rol luego de 13 años de su última designación como país invitado de honor, señaló el comunicado sobre la Feria, que se realizará en el Centro de Exposiciones Jockey, de Lima, del 22 de julio al 6 de agosto próximos.

El Ministerio avanzó que Ecuador contará con una nutrida delegación de escritores e intelectuales locales, acompañada de una muestra gastronómica, un ciclo de cine, presentaciones artísticas y exposiciones artesanales.

La participación de Ecuador en la Feria Internacional del Libro de Lima -agregó- es parte de la estrategia de implementación de la Política Nacional de Fomento a la Lectura, la Oralidad y el Acceso al Libro 2024-2030, que tiene entre sus ejes de acción la «internacionalización» de la industria editorial nacional.

El Gobierno mantiene un firme compromiso con las letras y la cultura ecuatoriana a través de su proyección internacional, que promueve la generación de redes de intercambio y de trabajo, finalizó. EFE

