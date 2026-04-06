Ecuador cita a jugadoras que militan en seis países para enfrentar a Paraguay y Perú

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Guayaquil (Ecuador), 6 abr (EFE).- Ecuador recurrirá a diez jugadoras que militan en las ligas de Argentina, Brasil, Colombia, España, Italia y México para enfrentar a Paraguay, el próximo 10 de abril, y a Perú, el 18 del mismo mes, por la Liga de Naciones Femenina.

El seleccionador de Ecuador, Eduardo Moscoso, convocó este lunes a Emily Arias (San Lorenzo-ARG), Stefany Cedeño, Analiz Zambrano (Atlético Nacional-COL), Mayerly Rodríguez (Gremio-BRA), Joselyn Espinales (Palmeiras-BRA), Manoly Baquerizo (Granada-ESP).

También convocó a Doménica Arboleda (Milán-ITA), Kathia Mendoza (Santos Laguna-MEX), Nayely Bolaños (Pumas-MEX) y Karen Flores (Atlas-MEX), para los decisivos partidos en busca de uno de los dos billetes directos para el Mundial de Brasil 2027 o en su defecto a los dos de repesca.

Ecuador ha disputado hasta ahora cuatro encuentros con saldo de 1 triunfo, 2 empates y 1 derrota, que lo ubican en el quinto puesto de la tabla de posiciones con 5 puntos, frente a los 8 que posee el líder, Venezuela, entre nueve selecciones suramericanas, ya que Brasil no participa po ser anfitrión.

Ecuador se entrenará desde este lunes en ‘La Casa de la Selección’, en la capital ecuatoriana, para visitar el próximo viernes a Paraguay, por la quinta fecha, tendrá libre el 14 de abril por la sexta fecha y el 18 recibirá en Quito a la Perú.

– Nómina de convocadas:

. Porteras: Kathia Mendoza (Santos Laguna-MEX), Liceth Suárez (Liga Deportiva Universitaria de Quito (LDUQ)) y Andrea Morán (Barcelona).

. Defensas: Mayerli Rodríguez (Gremio-BRA), Justin Cuadra (LDUQ), Jessy Caicedo, Maite Zambrano (Independiente del Valle (IDV)), Analiz Zambrano (Atlético Nacional-COL) e Ingrid Pianda (Universidad Católica).

. Centrocampistas: Emily Arias (San Lorenzo-ARG), Evelyn Burgos, Fiorella Pico, Mary Guerra, Nicole Charcopa, Karen Litardo, Lía Rodríguez (IDV) Karen Flores (Atlas-MEX), Stefany Cedeño (Atlético Nacional-COL), Manoly Baquerizo (Granada-ESP), Doménica Arboleda (Milán-ITA), Joselyn Espinales (Palmeiras-BRA).

. Delanteras: Nayely Bolaños (Pumas-MEX), Milagro Barahona (Universidad Católica), Rosa Flores (LDUQ) y Yaritza Valencia (IDV). EFE

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