Ecuador confirma las bajas por lesión de Piero Hincapié y Denil Castillo ante Países Bajos

1 minuto

Leganés (Madrid), 29 mar (EFE).- La selección ecuatoriana de fútbol confirmó este domingo las bajas por lesión de sus jugadores Piero Hincapié y Denil Castillo para el próximo amistoso ante Países Bajos, este martes en Eindhoven.

«La Federación Ecuatoriana de Fútbol informa que los jugadores Piero Hincapié y Denil Castillo fueron sometidos a pruebas médicas y de imagen y, con base a la valoración realizada, ambos quedan desafectados de la convocatoria», informó la Federación Ecuatoriana de Fútbol en un comunicado.

La selección ecuatoriana de fútbol se entrenó este domingo en el Estadio Ontime Butarque en Leganés (Madrid), antes de viajar a Eindhoven para medirse a Países Bajos en otro amistoso de preparación para el Mundial, sin que Hincapié ni Castilo lo hiciesen.

En el caso del central del Arsenal, tras salir de inicio como lateral izquierdo ante Marruecos en el Estadio Riyadh Air Metropolitano, tuvo que ser sustituir por golpe sobre el minuto 70 del partido.

«Los resultados fueron emitidos de manera inmediata a sus clubes, donde iniciarán sus respectivos procesos de recuperación. El cuerpo médico de la selección realizará el seguimiento correspondiente», continuó.

Tras el amistoso ante Marruecos, Ecuador acabará este parón internacional con un nuevo partido ante Países Bajos, que servirá también como preparación a la Copa del Mundo 2026. EFE

pml/og