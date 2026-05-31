Ecuador convoca a 24 jugadoras para fechas decisivas rumbo al Mundial de Brasil 2027

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(Corrige número de jugadoras. Bien: 24, y algunos nombres)

Guayaquil (Ecuador), 31 may (EFE).- El seleccionador de Ecuador, Eduardo Moscoso, convocó este domingo a 24 futbolistas para las dos últimas fechas de la Liga de Naciones Femenina, decisivas para las aspiraciones de la Tricolor de alcanzar uno de los cupos al repechaje para el Mundial de Brasil 2027.

El torneo, que se disputa desde octubre del año pasado, otorgará dos plazas directas para la Copa del Mundo, además de la ya asegurada por Brasil como anfitrión. Los otros dos cupos de la Conmebol serán para la fase de repesca.

Con 8 puntos, Ecuador ocupa actualmente el quinto puesto de la clasificación, que lideran Argentina y Colombia con 14 unidades, separadas únicamente por la diferencia de goles.

Venezuela y Chile se sitúan en el tercer y cuarto lugar, con 11 y 10 puntos, respectivamente, aunque ambas selecciones tienen solo un partido pendiente para completar su participación en el torneo.

La Tri cerrará su participación el próximo 5 de junio ante Chile, en Santiago, y cuatro días después recibirá a Argentina en Quito.

Gran parte de las opciones de clasificación de Ecuador se definirán en su visita a Chile, que buscará asegurar en casa uno de los boletos. Venezuela, por su parte, descansará el 5 de junio y concluirá su participación como visitante ante Uruguay, penúltima de la tabla y ya sin posibilidades de clasificarse al Mundial.

Lista de convocadas:

– Porteras: Kathya Mendoza (Santos Laguna-MEX), Andrea Morán (Barcelona) y Liceth Suárez (Liga de Quito).

– Defensas: Manoly Baquerizo (Granada-ESP), Mayerli Rodríguez (Gremio-BRA), Analiz Zambrano (Atlético Nacional-COL), Doménica Arboleda (Milán-ITA), Ligia Moreira y Danna Pesántez (Villarreal-ESP); Maylin Arreaga y Samanta Avilés (Barcelona); Milagro Barahona (Universidad Católica), Jessy Caicedo (Dragonas o Independiente del Valle).

– Centrocampistas: Stefany Cedeño (Atlético Nacional-COL), Justine Cuadra y Rosa Flores (Liga de Quito); Karen Litardo, Nicole Charcopa, Mary Guerra, Fiorella Pico y Lía Rodríguez (Dragonas o Independiente del Valle).

– Delanteras: Emily Arias (San Lorenzo), Nayely Bolaños (Pumas-MEX) y Karen Flores (Atlas-MEX). EFE

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