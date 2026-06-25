Ecuador copa Times Square con «toda la fe del mundo» para derrotar a Alemania

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Nueva York, 24 jun (EFE).- Cientos de aficionados ecuatorianos se reunieron este miércoles en la icónica Times Square de Nueva York «con toda la fe del mundo» para derrotar a Alemania en el MetLife Stadium y conseguir el pase a los dieciseisavos de final del Mundial 2026.

Una marea tricolor tomó la plaza más famosa de la isla de Manhattan en la víspera de que su selección se enfrente a los tetracampeones del mundo con la obligación de ganar, tras perder en el último minuto ante Costa de Marfil y ceder un empate sin goles con Curazao.

La hinchada ecuatoriana izó banderas de su país, cantó micrófono en mano y gritó pocas horas antes de la ‘final’ del MetLife Stadium de Nueva Jersey, según presenció EFE.

«¡Ecuador, Ecuador, Ecuador!», vociferaban.

La afluencia fue tan grande que hubo algunos aficionados que no dudaron en subirse a la estatua de George M. Cohan, considerado el padre del teatro musical de Estados Unidos.

Las fuerzas de seguridad intentaron controlar la ola de hinchas para que no bloqueasen por completo la circulación de la bulliciosa intersección de avenidas, famosa en el mundo entero por sus luminosos carteles publicitarios a uno y a otro lado de la calle.

Se esperan hasta 55.000 ecuatorianos en las gradas del MetLife y Luis Rivas será uno de ellos. Tiene 64 años y ha venido con su hijo para acompañar todos los partidos del combinado que dirige el técnico argentino Sebastián Beccacece.

Estuvieron en Filadelfia, Kansas City y ahora en Nueva York. Para este último partido contra la Mannschaft han pagado 1.200 dólares (unos 10.500 euros) por entrada.

Otro grupo de hinchas asegura a EFE que los boletos han alcanzado ya los 2.500 dólares.

Rivas calcula que en total el viaje le saldrá por unos 8.000 dólares. «Tenemos nuestros negocios y pudimos venir acá gracias a nuestro trabajo», explica, aunque reconoce que es «mucho dinero».

Pese al fuerte desembolso, asegura tener el «ánimo arriba» en busca de una clasificación heroica ante Alemania, selección que él considera favorita para levantar el título mundial este año. EFE

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