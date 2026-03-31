Ecuador descarta pérdida de soberanía en trabajo conjunto con EE.UU. en temas de seguridad

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Quito, 31 mar (EFE).- El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, afirmó este martes que el apoyo de Washington en la lucha contra el crimen organizado no implica pérdida de soberanía para su país, y descartó que en un trabajo en conjunto para proteger la región, la nación andina fuera a entregarse a Estados Unidos.

El pasado 5 de marzo, EE.UU. y casi 20 países latinoamericanos y caribeños firmaron un acuerdo para combatir a los grupos «narcoterroristas» en la conferencia inaugural de las ‘Américas contra los carteles’ en Miami, en la que participó Ecuador, y donde se destacó la ausencia de representantes de México, Colombia y Brasil.

El acuerdo compromete a las naciones «a abordar futuras amenazas al interés mutuo y unirse para combatir juntos el ‘narcoterrorismo'», según el secretario de Guerra estadounidense, Pete Hegseth.

Noboa recordó que en el país se desarrollan operaciones conjuntas «lideradas por las Fuerzas Armadas ecuatorianas» y cuestionó que la oposición acuse una supuesta pérdida de soberanía.

«Es lo contrario: las Fuerzas Armadas, con el apoyo logístico y táctico de los Estados Unidos, hacen operaciones en conjunto. No hay ninguna pérdida de soberanía, no hay ninguna pérdida tampoco de poder del veto» sobre las operaciones que se realizan, y es Ecuador el que tiene «el control total», apuntó

Consultado en la radio Gaviota si esto se enmarca en lo que se denomina ‘La Gran América del Norte’, Noboa señaló: «Ellos (EE.UU.) lo llaman así, lo que dicen es que desde el hemisferio norte va a haber un mayor trabajo en conjunto para la protección de la región».

«Eso no quiere decir que nosotros nos vamos a entregar completamente a Estados Unidos, ni mucho menos», subrayó, y recordó que su Gobierno tiene buenas relaciones comerciales con China y Rusia y la Unión Europea.

«No como la CAN (Comunidad Andina de Naciones), en el cual nos sacan la madre y tenemos déficit comercial negativo, como lo teníamos con Colombia, de 1.200 millones de dólares», dijo en momentos en que Quito y Bogotá están enfrascados en una guerra comercial.

La guerra comercial inició en enero pasado cuando Noboa anunció la imposición de una «tasa de seguridad» del 30 % a las importaciones colombianas, ante una supuesta falta de acciones de Colombia en la lucha contra el narcotráfico y la inseguridad en la frontera.

Del 30 % de los aranceles entre ambos países se escaló desde marzo a tasas del 50 %, y ambos países adoptaron también medidas en otras áreas.

Capturados líderes criminales

Noboa aseveró que en marzo han bajado cerca del 40 % los crímenes que más afectan a la ciudadanía: extorsión, robo común y secuestros.

Atribuyó ese descenso al toque de queda que duró quince días en las provincia del Guayas, El Oro, Los Ríos y Santo Domingo de los Tsáchilas, así como al refuerzo de controles en las fronteras con Colombia y Perú, para evitar el ingreso de droga o guerrilleros, por el norte, o de dinamita, armas y mercurio para la minería ilegal, por el sur.

Agregó que, entre otros, han destruido cerca de 60 pistas ilegales y reveló que desde que llegó al Gobierno en noviembre de 2023, han capturado a «casi el 90 % de las cabezas criminales que operaban en el país». EFE

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