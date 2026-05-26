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Ecuador desmantela en frontera con Colombia una piscina con combustible robado

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Guayaquil (Ecuador), 26 may (EFE).- El Ejército ecuatoriano desmanteló una piscina clandestina en la que se almacenaba combustible presuntamente robado por grupos criminales en una zona de la provincia amazónica de Sucumbíos, fronteriza con Colombia, informó este martes el Ministerio de Defensa.

Los militares realizaron una intervención en el municipio de Shushufindi y encontraron la piscina de 12 metros por 4 metros en la que se guardaba el combustible «extraído de un poliducto», ya que también hallaron una perforación clandestina conectada al sistema y un acople ilegal.

Además, encontraron una llave de paso y 500 metros de manguera utilizados para la extracción y traslado ilegal del combustible.

El Ejército señaló que mantiene operaciones permanentes para combatir el robo del combustible en esta zona del país, donde también se realizan operativos contra la minería ilegal y el narcotráfico.

Sucumbíos es una de las provincias por donde pasa el Sistema de Oleoducto Transecuatoriano (SOTE), uno de los dos más grandes del país y manejado por la empresa pública Petroecuador, que transporta crudo hasta la costa del Pacífico para ser exportado.

El petróleo es uno de los principales productos de exportación de Ecuador y uno de los puntales para la financiación del presupuesto general del Estado. EFE

cbs/sm/nvm

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