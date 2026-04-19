Ecuador detiene a dos personas vinculadas a las antiguas FARC de Colombia y a Los Lobos

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Quito, 19 abr (EFE).- La Policía de Ecuador capturó en la provincia andina de Tungurahua a un hombre identificado como alias La Yegua, señalado por el Ministerio del Interior y la Policía Nacional como exintegrante del Frente 34 de las FARC de Colombia, y a otro presunto delincuente conocido como Monito, supuesto miembro de Los Lobos.

La detención se produjo durante el operativo ‘Atlas 015’, ejecutado mediante un allanamiento en la ciudad de Ambato la noche del viernes, donde, según la información oficial, ambos se dedicaban al expendio de drogas y a cometer robos.

El Ministerio del Interior identificó a ‘La Yegua’ como Harold Mena Moreno, de nacionalidad colombiana y 42 años, mientras que ‘Monito’ fue identificado como César Javier Pérez Ézaro, ecuatoriano de 29 años.

Durante el operativo, las autoridades incautaron 10 gramos de base de cocaína y 60 dólares en efectivo.

Según el Ministerio, Harold Mena Moreno registra antecedentes por incumplimiento de decisiones legítimas de autoridad competente, mientras que Pérez Ézaro no presenta antecedentes.

Las autoridades indicaron que los dos arrestados fueron puestos a órdenes de la Justicia para el trámite correspondiente. EFE

af/jrh