Ecuador detiene a integrante de disidencia de las FARC en zona fronteriza con Colombia

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Guayaquil (Ecuador), 3 abr (EFE).- La Policía ecuatoriana detuvo a una mujer, presunta integrante del Frente Oliver Sinisterra, grupo disidente de la extinta guerrilla de las FARC, en la provincia costera de Esmeraldas, fronteriza con Colombia, informó este viernes el ministro del Interior, John Reimberg.

La mujer fue identificada como Rosa Nolexi Mina Carvajal (‘Rosa’) y, de acuerdo al ministro, extorsionaba a comerciantes de la localidad de Timbiré, que pertenece al municipio de Eloy Alfaro, en Esmeraldas.

Según las investigaciones, la detenida usaba la aplicación WhatsApp para enviar mensajes a los comerciantes, a los que les exigía «pagos semanales».

La captura fue realizada por agentes de la Unidad Antisecuestros y Extorsión de la Policía, quienes entregaron a la mujer a las autoridades judiciales.

Esmeraldas es una de nueve provincias que está desde este jueves bajo un nuevo estado de excepción decretado por el presidente ecuatoriano, Daniel Noboa, por el alto nivel de violencia que persiste en el país.

Esa medida se enmarca en el «conflicto armado interno» que el mandatario declaró en 2024 para intensificar a lucha contra los grupos criminales, que fueron denominados como «terroristas».

En esa «guerra» contra el crimen, el mandatario incluyó a varios grupos extranjeros, entre los que está el Frente Oliver Sinisterra.

El Gobierno atribuye a la disputa entre estos grupos la escalada de violencia que vive el país andino en los últimos años. Solo en 2025, se registraron 9.252 asesinatos, un récord en la historia del país, de acuerdo a cifras oficiales. EFE

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