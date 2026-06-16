Ecuador detiene a nueve personas presuntamente vinculadas a grupo disidente de las FARC

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(Actualiza con número de detenidos e información de Interior)

Quito, 16 jun (EFE).- El Ejército ecuatoriano informó este martes de la detención de nueve personas, presuntamente vinculadas al grupo Oliver Sinisterra, disidente de la exguerrilla Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).

La detención tuvo lugar en el marco de una operación realizada en el municipio Eloy Alfaro, de la provincia costera de Esmeraldas, fronteriza con Colombia.

Durante la operación militar se decomisaron dos fusiles, tres escopetas, municiones, equipo táctico e insumos para permanencia en el terreno, señaló el Ejército en sus redes sociales.

Inicialmente el Ejército señaló que se habían detenido a siete personas, pero posteriormente fuentes de la institución confirmaron a EFE que dos menores también habían sido aislados durante esa operación.

El ministro del Interior, John Reimberg, también se refirió al operativo en su cuenta de la red social X, aunque él aseguró que los nueve detenidos eran supuestamente parte de Los Chechenos, un grupo delictivo presuntamente aliado al frente Iván Ríos, también disidencia de las FARC, con base en información policial.

La provincia de Esmeraldas (noroeste) fue el lunes escenario de operaciones y entrenamientos fluviales combinados entre Ecuador y Estados Unidos para reforzar la capacidad de respuesta de las Fuerzas Armadas de Ecuador frente a las amenazas que afectan la seguridad en la frontera norte.

Según el Ministerio de Defensa en el proceso de fortalecimiento de la cooperación internacional en la lucha contra el crimen organizado transnacional, personal del Batallón de Infantería de Marina 11 San Lorenzo, junto al Special Boat Team 22 (SBT-22) de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos, ejecutó maniobras de reconocimiento fluvial, navegación táctica y procedimientos de respuesta ante escenarios de riesgo.

El Frente Oliver Sinisterra es uno de los grupos extranjeros que el presidente Daniel Noboa incluyó en la «guerra» que declaró en 2024 contra las bandas criminales nacionales, a las que el Gobierno denominó como «terroristas» y a las que vincula, principalmente, con el narcotráfico y la minería ilegal.

Pese a esa declaratoria, 2025 cerró con un récord de homicidios en Ecuador, al contabilizar en torno a los 9.300, de acuerdo a cifras oficiales.

Estados Unidos es uno de los principales países que apoyan a Ecuador en la lucha contra el crimen organizado que, entre otras zonas, afecta a provincias fronterizas con Colombia y Perú. EFE

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