Ecuador e Israel firman acuerdo para impulsar cooperación en cultura, ciencia y deporte

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Quito, 30 mar (EFE).- Ecuador e Israel firmaron este lunes, en Quito, un acuerdo de cooperación para impulsar principalmente el intercambio de conocimientos en temas culturales, científicos, deportivos y educativos.

La firma estuvo a cargo de la ministra de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana de Ecuador, Gabriela Sommerfeld, y el embajador de Israel en el país andino, Tzach Sarid, quienes destacaron las buenas relaciones que han alcanzado ambas naciones.

«Las relaciones entre Ecuador e Israel son las mejores de la historia», aseguró el embajador, quien agregó que esperan que «próximamente» el canciller israelí, Gideon Sa’ar, pueda visitar Quito.

«Hoy añadimos un nuevo nivel a estas buenas relaciones con la firma de este acuerdo, que incluye solamente aspectos positivos que enriquecerán las relaciones entre los países y pueblos en temas de cultura, educación, ciencia y deporte», mencionó el diplomático.

Explicó que por medio de este acuerdo, que tendrá vigencia hasta 2027, Israel podrá financiar la llegada a su país de expertos o de delegaciones culturales o educativas ecuatorianas, «para aprender, cooperar o hacer proyectos puntuales».

La ministra Sommerfeld agregó que el convenio consolida una agenda que concibe a la «educación, la ciencia, la cultura y el deporte como motores de desarrollo sostenible y convivencia pacífica».

«Nos convoca a fortalecer los sistemas educativos, promover la creatividad y proteger nuestro patrimonio. De manera especial, buscamos potenciar el intercambio de conocimientos entre nuestras instituciones académicas y científicas», dijo.

La canciller recordó que el año pasado el presidente, Daniel Noboa, estuvo en la inauguración de un centro de innovación y emprendimiento en la Universidad Hebrea de Jerusalén, institución con la que el Gobierno ecuatoriano suscribió un memorando de entendimiento para que jóvenes y empresarios ecuatorianos intercambien conocimientos en investigación y emprendimiento con expertos de redes de trabajo israelíes.

«La inclusión de iniciativas en ciencia y tecnología garantiza que nuestras juventudes cuenten con las capacidades necesarias para enfrentar los desafíos del siglo XXI y construyan juntos un futuro más justo y solidario», concluyó. EFE

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