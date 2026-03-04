Ecuador expulsa al personal diplomático de Cuba y retira a su embajador en La Habana

Quito, 4 mar (EFE).- El Gobierno de Ecuador expulsó este miércoles a todo el personal diplomático de Cuba acreditado en el país andino, incluido su embajador Basilio Gutiérrez, según informan medios ecuatorianos y cubanos, y también procedió a retirar a su embajador en La Habana, lo que supone la ruptura de las relaciones diplomáticas con la isla.

La expulsión de los diplomáticos de Cuba fue reportada por algunos medios ecuatorianos cercanos al Gobierno que tuvieron acceso al oficio de la Cancillería de Ecuador dirigido a la embajada cubana, sin confirmación todavía oficial por parte del Ministerio de Relaciones Exteriores. EFE

