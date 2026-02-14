Ecuador innova con rosas multicolores y con destellos para conquistar a los jóvenes

Susana Madera

Quito, 14 feb (EFE).- Ecuador, tercer país exportador mundial de rosas, se reinventa para conquistar a las nuevas generaciones y a nuevos mercados con rosas de todos los colores posibles, del blanco al negro, y con efectos vibrantes para todos los gustos, como pétalos brillantes.

También se venden rosas en las que cada pétalo tiene un color, una especie de arcoíris resumido en una flor, con procesos que se realizan con un químico no tóxico pero invasivo para la flor.

Además de flores de colores poco usuales, también se hacen rosas aterciopeladas, con intensos colores logrados a través de procesos por inmersión o por absorción, tras lo cual colocan una goma, que fija una especie de polvo, proveniente de un producto agroecológico, para crear una rosa gamuzada.

Para este tratamiento, la rosa blanca natural, de la variedad ‘Mondial’, con atributos genéticos que permiten el proceso, debe estar en su «madurez fisiológica óptima», explica a EFE Jhon Jiménez, gerente de Operaciones Postcosecha de la florícola Mystic flower, en la localidad de Cayambe, cerca de Quito.

Tras veinte días logísticos, la rosa puede durar entre 8 y 12 días en un florero, dependiendo del manejo que le dé el consumidor.

Producir una rosa aterciopelada cuesta entre 40 y 50 centavos de dólar y se podría vender en hasta dos dólares, en función del mercado y el almacén que lo comercializa.

Nuevas generaciones

«Las nuevas generaciones están más enfocadas a esto, en lo no tradicional», comenta Jiménez al referirse a los colores que «no existen de manera natural en el cultivo y no se podrían, eventualmente, producir».

En el área de tinturados, donde hay rosas a espera del proceso y diversos recipientes con colores artificiales, Jiménez señala que la innovación también alcanza a flores de verano, como el eringium, que en estado original combina tonos verdes, blancos y azulados, al que lo pintan con colores muy vivos: fucsia, rojo e incluso plateado con brillos.

Al ser un producto vegetal, ese tipo de flor tinturada puede durar entre uno y dos meses en el florero, calcula al señalar que Estados Unidos es el país que más consume este tipo de terminados.

«La gente pide nuevas tendencias. Les presentamos algo y ellos nos van dando idea de lo que quieren», dice Jiménez, que insiste en que las nuevas generaciones son «las que nos están llevando a esto». «Hemos venido creciendo con ellos, y para ellos es que estamos trabajando porque, finalmente, es el futuro de la sociedad», apunta.

Flores selectas

Jiménez indica que las flores tinturadas representan entre el 5 % o 6 % de la producción total de la finca, que cada semana oscila entre el 1,3 o 1,5 millones de rosas.

«A chicos de 20 o 30 años, les gusta mucho esto: lo colorido, lo novedoso», pero los mayores prefieren las rosas tradicionales y el rojo para épocas como la de San Valentín, recalca.

La Asociación Nacional de Productores y Exportadores de Flores (Expoflores) calcula que el volumen de exportación de flores ecuatorianas pasará de las 37.000 toneladas en Valentín de 2025 a unas 39.000, vía aérea y marítima, esta temporada.

Sin embargo, estima que los ingresos caerán a entre 274 y 276 millones de dólares de los 282 millones de dólares de la temporada 2025, debido al 15 % de aranceles impuesto por Estados Unidos, que se sumó al 6,8 % con que ya estaban gravadas. EFE

