Ecuador intensificará las operaciones contra la minería ilegal y el crimen organizado

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Quito, 15 mar (EFE).- Ecuador intensificarán las operaciones contra la minería ilegal, los grupos de delincuencia organizada y el narcotráfico en todo el país, aseguró este domingo el ministro de Defensa, Gian Carlo Loffredo, una hora antes de que inicie el toque de queda nocturno, que regirá en cuatro de las 24 provincias del país para combatir la inseguridad.

«Le recordamos que la disposición es permanecer en sus casas durante las horas establecidas para proteger la seguridad de todos», dijo en referencia a los habitantes de las provincias del Guayas, El Oro, Los Ríos y Santo Domingo de los Tsáchilas, donde regirá el toque de queda desde las 23:00 hora local (04:00 GMT) hasta las 05:00 hora local (10:00 GMT), hasta fin de mes.

Anotó que «esta nueva etapa de la fase ‘Ofensiva Total’ desplegará más de 30.000 militares y 35.000 policías» en esas jurisdicciones.

Además, «las operaciones contra la minería ilegal, los grupos de delincuencia organizada y el narcotráfico se intensificarán en todo el territorio nacional», abundó.

«Vamos a recuperar el control de los espacios donde las mafias han intentado imponerse, y proteger a las familias ecuatorianas. Su colaboración y respeto a las disposiciones es fundamental en este esfuerzo conjunto por la seguridad del Ecuador», finalizó.

En su lucha contra la inseguridad y el narcotráfico, Ecuador cuenta con el apoyo de Estados Unidos, Canadá y la Unión Europea, entre otros.

Ecuador vive desde 2024 bajo un estado de «conflicto armado interno» que declaró el presidente Daniel Noboa para intensificar la lucha contra las bandas criminales, a las que pasó a llamar «terroristas», y a las que vincula con el narcotráfico y la minería ilegal, principalmente.

Pese a esa declaratoria, 2025 cerró con un récord de homicidios en Ecuador, al contabilizar en torno a los 9.300, de acuerdo a cifras del Ministerio del Interior. EFE

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