Ecuador lanza una campaña para proteger la palma de cera en Semana Santa

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Quito, 24 mar (EFE).- El Gobierno de Ecuador presentó este martes la campaña ‘Tradición y Conservación van de la mano’, con la que busca proteger la palma de cera, que cumple un papel clave en los ecosistemas andinos, y fomentar el uso de materiales alternativos en la elaboración de ramos durante la Semana Santa.

La iniciativa, lanzada en el Jardín Botánico de Quito, promueve el uso de materiales reciclables y sostenibles para reducir la extracción ilegal de esta especie endémica de los Andes afectada especialmente en estas fechas.

Impulsada por el Ministerio de Ambiente y Energía desde hace más de 15 años, la campaña articula acciones con la Iglesia Católica y la Policía Nacional para salvaguardar seis especies de palma de cera del género Ceroxylon, varias de ellas catalogadas como vulnerables o en peligro crítico.

Las autoridades advirtieron que la extracción de hojas jóvenes, conocidas como cogollos, pone en riesgo la supervivencia de estas palmas, ya que en muchos casos implica su tala. Se trata de especies de crecimiento lento que pueden tardar más de 80 años en reproducirse y superar los 200 años de vida.

Además de su valor cultural, la palma de cera cumple un papel fundamental en los ecosistemas andinos, al servir de alimento y refugio para diversas especies. Entre ellas destacan el perico cachetidorado y el loro orejiamarillo (Ognorhynchus icterotis), este último considerado vulnerable a nivel global y en estado crítico en Ecuador.

Como alternativa, la campaña impulsa el uso de materiales como laurel, maíz, paja, arrayán, totora, ciprés, cedrón, bambú, sigse y flores ornamentales, con el objetivo de mantener la tradición sin afectar la biodiversidad.

La iniciativa también incluye procesos de capacitación para artesanos, comerciantes y comunidades, así como actividades de educación ambiental en espacios académicos y comunitarios.

El Gobierno recordó que la normativa vigente contempla sanciones de uno a tres años de prisión para quienes incurran en la extracción, transporte o comercialización ilegal de la palma de cera, conforme al Código Orgánico Integral Penal (COIP). EFE

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